iPhone 17 bez fyzické SIM míří do Evropy! Apple to potvrdil svým čerstvým krokem

Zdá se, že to Apple s přechodem na eSIM myslí opravdu vážně. Podle celé řady úniků se totiž už letos chystá k dalšímu velkému kroku souvisejícím právě se širším přijetí eSIM. Zatímco ve Spojených státech jsou všechny modely od iPhonu 14 výhradně bez SIM slotu, v Evropě a dalších částech světa si stále ještě můžeme do telefonu vložit klasickou plastovou kartičku. To by se ale mohlo velmi brzy změnit.
Podle zdrojů portálu MacRumors totiž Apple rozjel nové školení pro zaměstnance autorizovaných prodejců v EU, kteří musejí do 5. září zvládnout kurz zaměřený právě na iPhony s eSIM. Mezní termín tohoto kurzu je přitom jen čtyři dny před tím, než by měl být oficiálně představen iPhone 17. A právě tato časová souvislost napovídá, že jde o jasnou přípravu na rozšíření eSIM-only modelů i na evropském trhu.
Poměrně zajímavé je, že dosud byl přístup Applu poměrně opatrný. Vždyť zatímco v USA SIM slot zmizel už dávno, v ostatních regionech zůstával a to i přesto, že je technologie eSIM jako taková ve světě už velmi slušně rozšířená. Letos ale v tomto směru nejspíš už není zbytí. Analytici se totiž shodují a tom, že minimálně ultratenký iPhone 17 Air musí přijít bez něj ve většině zemí, ne-li rovnou všude, kvůli své minimalistické konstrukci. Podobně by na tom mohly být i ostatní modely nové generace, tedy iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Výjimkou má zůstat pravděpodobně jen Čína, kde jsou fyzické SIM karty stále standardem kvůli tamním zákonům.
Není žádným tajemstvím, že Apple dlouhodobě eSIM propaguje jako bezpečnější řešení, protože ji nelze z telefonu fyzicky vyjmout v případě krádeže nebo ztráty. Další velkou výhodou je i praktičnost, jelikož iPhone zvládne spravovat až osm eSIM profilů najednou, což ocení zejména cestovatelé, kteří tak nemusí řešit výměnu plastových kartiček při návštěvě různých zemí. Pokud se tedy zprávy potvrdí, čeká nás s iPhonem 17 jedna z největších změn posledních let, která se tentokrát nebude týkat výkonu, displeje nebo fotoaparátu, ale samotného způsobu, jak se náš telefon připojuje do mobilní sítě.