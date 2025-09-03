Apple chce, aby iPhony montovali co nejdříve roboti místo lidí

Podle zprávy DigiTimes Apple výrazně urychluje nasazování automatizace a robotiky v rámci své výrobní sítě. Ačkoli společnost prosazovala automatizaci již více než dva roky, nyní ji údajně stanovila jako povinný standard pro uzavírání nových kontraktů s dodavateli. Nový požadavek se týká všech hlavních produktových kategorií. A to od iPhonu, přes iPad a Mac, až po Apple Watch. Apple tímto krokem usiluje o snížení závislosti na lidské práci, zajištění stabilní kvality napříč závody a snížení dlouhodobých nákladů, zejména v souvislosti s diverzifikací výroby mimo Čínu. Na rozdíl od minulosti však Apple nyní očekává, že dodavatelé si potřebné investice do robotických systémů uhradí sami. Apple tak mění dosavadní praxi, kdy často sám financoval nebo spolufinancoval výrobní nástroje a zařízení.
Tento posun už podle zdrojů dopadá na marže výrobců. Vysoké počáteční kapitálové náklady a provozní komplikace spojené s implementací robotiky zatěžují jejich ziskovost. Přesto Apple zůstává aktivní v oblasti podpory ekologických iniciativ, například spolufinancuje přechod na úspornější technologie či udržitelné materiály, aby naplnil cíl uhlíkové neutrality do roku 2030. Jablečná společnost si od rozšířené automatizace slibuje mimo jiné standardizaci výrobních procesů, digitalizované inspekce kvality, snížení dopadu nedostatku pracovní síly a geopolitických rizik a lepší kontrolu při přesunu výroby do více zemí. Apple tak směřuje k větší nezávislosti a stabilitě svého dodavatelského řetězce, i když to znamená vyšší tlak na jeho partnery.