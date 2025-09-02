Na Alze nyní seženete reproduktory SONOS v parádních slevách

Komerční sdělení: Jestli jsou nějaké reproduktory vyjma HomePodů mezi jablíčkáři velmi oblíbené, pak jsou to ty z dílny společnosti SONOS. To proto, že nabízí perfektní zvuk, minimalistický design a zároveň podporu nejmodernějších technologií v čele s AirPlay, díky čemuž si tak právě s Apple produkty perfektně rozumí. Právě díky tomu je tak lze bez problému nastavit například i doby ozvučení pro vaší Apple TV, případně si přes ně díky podpoře Multiroom přehrávat v několika místnostech stejnou hudbu či naopak do každé místnosti „posílat“ něco jiného. Určitý háček sice může být jejich cena, na Alze je však můžete díky nynější slevové akci získat za velmi přívětivé ceny.
Ať už pokukujete po ikonických reproduktorech SONOS ERA 100 či vás láká subwoofer nebo soundbar z dílny SONOSu, vše nyní seženete na Alze ve slevě. A co víc, tyto slevy nejsou rozhodně zanedbatelné, ba právě naopak – dosahují totiž až 25 %. Máte-li tedy na reproduktory, soundbary či subwoofery SONOS zálusk, nyní je ideální chvíle k nákupu. Takto levně se vám totiž u ověřeného výrobce jen tak koupit nepodaří.