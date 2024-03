Recenze Sonos Era 100: dokonalý poměr ceny, velikosti a zvuku

Když nás před pár týdny pozvali naši přátelé na snídani do jejich nového domu, hrál při ní malý nenápadný reproduktor, který mě uchyvátil kvalitou zvuku. Protože zrovna nyní zařizujeme i my náš nový dům, bylo jasné, že právě onen malý reproduktor nám bude dodávat atmosférické ozvučení po celém domě a tak jsme jej ozvučili právě pomocí Sonos ERA 100 a já tak vůbec poprvé vstoupil do světa Sonos.

Elegantní a nenápadný design

Pro milovníky ekologie si připravili dámy a pánové ze Sonosu balení z recyklovaných materiálů, které zaručuje, že se vašemu reproduktoru po cestě domů nic nestane. Kromě samotného reproduktoru v něm najdete napájecí kabel a patričnou dokumentaci.

Samotný reproduktor překvapí hmotností, která je vzhledem k rozměrům celkem vysoká a i když samozřejmě sama o sobě nezaručuje kvalitní poslech, většinou je to pravidlem. Spodní část reproduktorů je vybavena gumovou podložkou. Zhruba 2/3 válcového těla tvoří mřížka reproduktoru. Horní část je pak určna pro ovládací prvky, které však zcela upřímně nikdy v životě nepoužijete, protože vše budete ovládat přes telefon. Pokud však chcete, máte je zde a fungují velmi příjemně, zejména díky drážce na prst, pomocí které měníte hlasitost reproduktoru.

Vzhledem ke kompaktnímu tělu a buď celočernému nebo celobílému designu v podstatě ani nevíte, že se jedná o reproduktor. Mřížka je tak drobná, že si ji ani nevšimnete a reproduktory tak budou dělat opravdu elegantní doplněk vašeho domu.

Pokud se bojíte, že vás přes chytré reproduktory může někdo odposlouchávat, to, co se vám rozhodně bude líbit, je fyzické tlačítko, pomocí kterého můžete vypnout mikrofon přímo na reproduktoru. Zakážete tak sice hlasové asistenty, ale odposlouchávání vám již skutečně nehrozí.

Jeden, dva nebo multiroom, žádný problém

Pokud si pořídíte jeden jediný Sonos ERA 100, pak vám bude sloužit jako klasický bluetooth nebo AirPlay reproduktor. Jakmile si jich však obstaráte víc, máte možnost ze dvou reproduktorů vytvořit stereo pár, případně pak multiroom, kde můžete mít v každé místnosti domu stereo pár reproduktorů, jeden reproduktor nebo na sobě nezávislé reproduktory, vše je jen a jen na vás.

Pokud propojíte dvojici reproduktorů do stereo páru, pak máte možnost využít například aktualizaci firmware pro oba reproduktory najednou a také Trueplay se provádí pro oba reproduktory současně. Ty se pak díky Trueplay dozví nejen informace o tom, v jaké místnosti hrají, ale také, kde vůči sobě samým jsou umístěny. Vše je zcela intuitivní, jednoduché a extrémně rychlé.

Trueplay zlepší poslech

Funkce Trueplay je možnost, kterou přináší aplikace Sonos a dokážete díky ní vyladit zvuk vašeho reproduktoru na maximum toho, co dokáže. Pokud funkci aktivujete, začně váš telefon vydávat zvuk podobný parkovacím senzorům a aplikace vás instruuje, abyste chodili po místnosti. Reproduktor poslouchá zvuky vycházející z telefonu pomocí svého interního mikrofonu a vytváří si obraz místnosti a toho, kam má zvuk směřovat. Trueplay je možné použít samozřejmě i pro stereo pár reproduktorů a ty se tak jednak dozví informace prostoru, který mají ozvučit, ale také o tom, kde se nachází jeden a druhý reproduktor vůči sobě. Pokud provádíte instalaci Sonos, rozhodně se Trueplay vyplatí nastavit. Zabere vám to pár minut času a efekt je okamžitě zřetelný.

Dokonalý poměr ceny, velikosti a zvuku

Hlavní důvod, proč si pořizujete reproduktor, je samozřejmě zvuk a ten, který nabízí Sonos Era 100 je zkrátka a jednoduše naprosto perfektní. Samozřejmě jako vždy, i v tomto případě je nutné brát výše uvedenou větu v poměru k velikosti a zejména pak ceně reproduktoru.

Zvuk je skutečně super, ale je potřeba brát v potaz, že se jedná o hodně digitální zvuk, který je zkrátka „dokonalý“ a nemusí sednout každému. Tomu odpovídá i fakt, že zvuk je vyvážený a neupřednostňuje výšky, středy nebo basy. Pokud posloucháte hudbu z velkého dřevěného reproduktoru, bude pro vás Sonos zkrátka jiný. Já jej osobně beru jako podkresový reproduktor při vaření, uklízení a podobných činnotech. Stejně tak Sonos využíváme, když si sedneme večer ke krbu a povídáme si a z reproduktorů hraje jazz skvěle doplňující praskání ohně.

Osobně nepovažuji Sonos Era 100 za hlavní reproduktor pro poslech hudby, kdy se na hudbu stoprocentně soustředíte a užíváte si každý tón. Naopak jsem nezažil nic lepšího než Sonos Era 100 na podkres, na poslech podcastů, sledování videí a filmů, když nemáte domácí kino. Skvěle se hodí pro rozmístění po celém domě a pro poslech kdykoli a kdekoli se doma zrovna nacházíte.

Doma mám kvůli velkému obývacímu pokoji, který má přes 70 metrů čtverečních, ještě Bang Olufsen A9 a s tímto reproduktorem není možné Sonos Era 100 srovnávat, protože zatímco A9 dokáže ozvučit celou místnost tak, že vlastně nevíte odkud zvuk vychází a dokonale vás obklopí, v případě Sonos Era 100 budete vždy vnímat prostor, ze kterého zvuk vychází. Pokud navíc použijete jen jeden reproduktor, budete vždy mít pocit mono přehrávání. Samozřejmě je to logické, když máte jeden reproduktor, ovšem na druhou stranu například u A9 to vůbec nevnímáte. Ovšem je také potřeba počítat s tím, že její cena je dvanáctinásobná.

Dvojice Sonos Era 100 jako ozvučení k Apple TV? Jasně!

Díky možnosti vytvořit ze dvou Sonos reproduktorů stereo pár jsem je v tomto nastavení použil pro ozvučení televizoru do doby, než se vrhneme na pořádné domácí kino s IMAX zvukem. Samozřejmě přímo Sonos nabízí domácí kino a také samostatné reproduktory vhodnější pro tento účel, ale vzhledem k tomu, že instalaci kina plánuji za zhruba rok a následně budu mít pro Sonos ERA 10 využití, prozatím mi to bohatě dostačuje a vy se alespoň dozvíte, zda lze dvojici těchto reproduktorů využít k ozvučení televizoru.

Je nutné počítat s tím, že k televizoru Sonos připojíte použe přes AirPlay, což mi nevadí, protože využívám pro sledování výhradně Apple TV. Na druhou stranu některé aplikace jako například iVysílání nemusí funguvat s AirPlay správně a zvuk je zpožděný. Naštěstí Netflix, HBO Go a Voyo, které sledujeme z 99 %, když máme zapnutý televizor, fungují se Sonos v AirPlay naprosto skvěle a zpoždění není žádné.

Sonos ERA 100: skvělý doplněk vašeho domu!

Upřímně řečeno, i když jsem měl za posledních 15 let možnost slyšet stovky reproduktorů od těch za stovky korun až po ty za miliony, jen velmi težko bych hledal takový, který mi nabídne tak skvělý poměr ceny a kvality reprodukce, jako právě Sonos. Je až neuvěřitelné, co se lidem ze Sonos podařilo nabídnout za zvuk z krabičky, která stojí lehce okolo 6000kč a pokud hledáte aktivní reproduktor s AirPlay a chcete si po domě pouštět hudbu ve skvělé kvalitě za super peníze, pak je Sonos ERA 100 přesně to, co hledáte.

Jak jsem již zmínil, je potřeba počítat s digitálním zvukem, který nemá žádné podbarvení a je zkrátka jiný než z klasický dřevěných beden. Zvuk je však špičkový a přesně takový, jaký očekáváte. Je to totiž zvuk, který chcete poslouchat při vaření, při uklízení, při sprchování a v podobných situacích. Sonos samozřejmě tak nějak počítá s tím, že když večer sednete se sklenkou Petrus do svého oblíbeného křesla, budete si s přihmouřeným okem pouštět hudbu na něčem úplně jiném. Ovšem kdykoli jindy, kdy budete chtít skvělý poslech za super cenu po celém domě, je tu Sonos Era 100, který mohu jen a jen doporučit a skutečně jsem ještě nezažil lepší poměr ceny a výkonu.

Sonos ERA 100 si můžete zakoupit přímo zde.