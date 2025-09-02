Apple končí s opravami těchto třech oblíbených MacBooku! Nepoužíváte je ještě?

Apple rozšířil seznam zařízení, která již nepodporuje a pro něž nenabízí opravy ve svých autorizovaných servisech. Mezi nimi se tentokrát ocitly hned tři notebooky Mac, včetně posledního legendárního MacBooku Air s menším 11palcovým displejem.
Seznam svých takzvaných „obsolete“ produktů Apple aktualizuje několikrát do roka. Uživatelé tak mají přehled o tom, kdy jejich zařízení definitivně ztrácí nárok na servisní podporu. Tentokrát jde o modely z let 2015 až 2017, tedy éru, kdy Apple výrazně experimentoval s designem, porty i klávesnicí butterfly. Ukončení podpory se dotýká zejména těch, kteří na svých starších noteboocích stále spoléhají při práci nebo studiu.
Které modely končí
Na seznam zastaralých zařízení se nově dostaly konkrétně MacBook Air (11″, Early 2015), MacBook Pro (13″, 2017, 4 Thunderbolt 3 porty) a MacBook Pro (15″, 2017). Za „zastaralé“ Apple označuje produkty, u nichž už uplynulo více než sedm let od ukončení jejich prodeje. V praxi to znamená, že Apple Store ani autorizovaní poskytovatelé služeb běžně nenabízí jejich opravy. Výjimku mohou tvořit jen výměny baterií, a to až do deseti let od ukončení distribuce, pokud jsou stále k dispozici potřebné díly.
Konec éry malého MacBooku Air
Největší pozornost vzbuzuje především 11″ MacBook Air, který byl dlouhá léta považován za ideální přenosný notebook pro cestovatele nebo studenty. Apple jej oficiálně ukončil v říjnu 2016, krátce poté, co představil první MacBook Pro s Touch Barem. Podle všeho se ale model udržel v nabídce některých prodejců až do roku 2018 – a proto se na seznam zastaralých zařízení dostává až nyní.
Dnešní MacBook Air se nabízí pouze ve dvou velikostech: 13,6″ a 15,3″. Zájemci o kompaktnější notebook však nemusí zoufat – podle kuloárních zpráv Apple pracuje na novém 12,9″ MacBooku s čipem A18 Pro z iPhonu 16 Pro, který by mohl opět nabídnout něco z původní lehkosti a praktičnosti menších modelů.
Fotogalerie
Vintage iPhone 8 Plus
Společně s Macy Apple také rozšířil seznam tzv. „vintage“ produktů, tedy zařízení, od jejichž ukončení prodeje uběhlo více než pět let. Patří sem nově iPhone 8 Plus v kapacitách 64 GB a 256 GB. Vintage zařízení je možné u Applu i nadále opravovat, ale pouze do doby, než se stanou úplně zastaralými – tedy zpravidla po dalších dvou letech, a jen pokud budou dostupné potřebné náhradní díly.
MacBooky, které nyní definitivně odcházejí do historie, reprezentují období, kdy Apple začal experimentovat s tenčím designem, novými porty a také s kontroverzní klávesnicí typu butterfly. Dnes už jde o techniku, která zaostává nejen výkonem, ale i podporou nejnovějších verzí macOS. Přesto zůstává pro mnoho uživatelů symbolem doby, kdy se Apple snažil posunout hranice přenosnosti i designu notebooků.