Tyto dva oblíbené modely iPhone vám již v autorizovaném servisu brzy neopraví! Nepoužíváte jej ještě?

Společnost Apple tento týden opět aktualizovala seznam svých „vintage“ a „zastaralých“ zařízení. Dva modely iPhonů – iPhone 7 Plus a určité varianty iPhonu 8 – byly zařazeny mezi vintage produkty, zatímco iPad Air 2 a iPad mini 2 se přesunuly do kategorie zastaralých zařízení, čímž pro ně fakticky končí podpora hardwarových oprav u Applu a jeho autorizovaných servisních partnerů.

Apple klasifikuje zařízení jako vintage, pokud od jeho posledního prodeje uplynulo více než pět, ale méně než sedm let. U těchto produktů již Apple negarantuje dostupnost náhradních dílů, i když opravy mohou být ještě možné v závislosti na jejich dostupnosti. Jakmile zařízení překročí hranici sedmi let, stává se zastaralým – a veškeré hardwarové opravy jsou oficiálně ukončeny. To platí jak pro Apple Store, tak pro autorizované poskytovatele servisu.

Jaká zařízení Apple tentokrát nově přidal na seznam takzvaných vintage produktů?

iPhone 7 Plus – všechny varianty

iPhone 8 (64 GB a 256 GB) – pouze v těchto kapacitách

iPhone 8 (PRODUCT)RED

iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED

Zajímavostí je, že iPhone 8 ve verzi 128 GB se na seznam zatím nedostal, stejně jako jiné barevné varianty modelu iPhone 8 Plus mimo PRODUCT(RED).

Mezi další iPhony na seznamu vintage zařízení patří například:

iPhone 4 (8 GB)

iPhone 5

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (1. generace)

iPhone X

iPhone XS Max

Zastaralé produkty:

iPad Air 2

iPad mini 2

Tato změna znamená, že Apple již neposkytne opravy ani výměnu dílů pro tyto modely, ani v rámci autorizovaných servisních sítí. Pokud vlastníte některé z výše uvedených zařízení, měli byste vědět, že opravy mohou být komplikovanější – a v případě zastaralých iPadů prakticky nemožné prostřednictvím oficiálních kanálů. U vintage iPhonů záleží na dostupnosti náhradních dílů, která už ale není zaručena.

Apple tímto krokem nadále postupně uzavírá kapitolu starších generací svých zařízení a motivuje uživatele k přechodu na novější modely. Přesto je dobré vědět, že řada těchto produktů i po letech stále spolehlivě funguje – jen už nebudou mít takovou servisní podporu, na jakou byli uživatelé Applu zvyklí.