Srazili jsme ceny a zvýšili kvalitu! Výměna baterie v iPhonu na počkání, bez objednání – Praha 5

Komerční sdělení: Konec prázdnin je tu a s ním i začátek školního roku. Aby nás v novém školním roce nic nezaskočilo, je potřeba myslet i na detaily, jako je výdrž baterie v iPhonu, iPadu či MacBooku, které potřebujeme nejen ke každodennímu učení, ale i práci. No a kdy jindy si nechat baterii vyměnit, než právě teď..
Srazili jsme ceny a zvýšili kvalitu, výměna baterie v iPhonu na počkání
Ač se to může zdát skoro až nereálné, ano je tomu tak. V iPhone servisu Tvrzenýsklo.cz si nyní můžete nechat vyměnit baterii v iPhonu víceméně na počkání, bez nutnosti objednání předem. Navíc za velice výhodnou cenu..
Výměna baterie v iPhonu za jedinečnou cenu, Praha 5
Prodejnu naleznete na Praze 5, přímo na ní si můžete nechat vyměnit baterii v iPhonu za jedinečnou cenu s dvouletou zárukou.
- iPhone SE, 6, 6s, 7, 8 i verze Plus – 790 korun
- iPhone SE 2020 / 2022 – 990 korun
- iPhone X, XS, XR, XS Max – 1190 korun
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max – 1290 korun
- iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max – 1490 korun
- iPhone 13 mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max – 1590 korun
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max – 1690 korun
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max – 1990 korun
Všechny opravy jsou prováděny bez ztráty dat, pomocí ověřených, kvalitních baterií české značky Wolfix. Baterie mají stejnou kapacitu, jako baterie originální. K podlepení baterie samozřejmě dochází pomocí teplovodivých proužků. Doba opravy se pohybuje mezi 30 a 90 minutami, dle náročnosti a vytížení.
Otevření iPhonu pomocí profesionálního stroje
Nově se navíc na prodejně nachází profesionální stroj pro otevírání iPhonů, jenž se nachází v každém autorizovaném servisu. Pomocí něho je otevírání iPhonu šetrnější, rychlejší a minimalizuje riziko vzniku jakéhokoliv poškození iPhonu, které může při jeho otevírání nastat. Jak se s takovým profesionálním strojem pracuje se můžete podívat na přiloženém videu.
Neváhejte příliš dlouho a dorazte na výměnu baterie co nejdřív. Snížené ceny platí pouze do poloviny září. Baterie na všechny modely iPhonů jsou reálně skladem přímo na kamenné prodejně, takže se nemusíte bát, že byste na opravu čekali déle, než je nezbytně nutné.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.