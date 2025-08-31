LEGO představilo 3 nové skvělé sety! Těšte se na Jacka Sparrowa, Arkhamská věznici z Batmana či Willyho Wonku

Dánský stavebnicový gigant LEGO se v posledních měsících skutečně činí. Takřka každý týden totiž odhalí nové sety, z nichž minimálně pár kousků stojí za pozornost ať už pro svou kreativitu, promyšlenost či provázanost s nejrůznějšími fanouškovskými světy. A právě to se stalo i nyní. LEGO totiž nadělilo fanouškům hned tři perfektní sety ve formě Pirátské lodi kapitána Jacka Sparrowa, věznice Arkham Asylum, Willyho Wonky a továrny na čokoládu. A ve všech případech je rozhodně o co stát. Ostatně, posuďte sami.
Pirátská loď kapitána Jacka Sparrowa
Vyplujte na dobrodružnou plavbu se stavebnicí LEGO® Icons Pirátská loď kapitána Jacka Sparrowa (10365), která je určena pro dospělé fanoušky světa Pirátů z Karibiku. Z kostek LEGO si postavíte detailní model legendární galeony duchů s vysokými stěžni, roztrhanými černými plachtami a osmi ikonickými minifigurkami – nechybí Jack Sparrow, Will Turner, Gibbs, Cotton, Anamaria, Marty, Elizabeth Swannová ani Hector Barbossa.
Stavebnice nabízí spoustu funkčních detailů, díky nimž loď ožívá před očima. Otáčejte ovladači a vysouvejte děla na obě strany, chopte se kormidla, otevřete palubu a nahlédněte do kapitánovy kajuty, kde nechybí nábytek, svícny či jablko. Model doplňuje i odnímatelná loďka, minifigurka příďové sochy a praktický podstavec, na němž můžete loď vystavit. Trup je navíc možné rozdělit v linii ponoru, takže bude vypadat, jako by skutečně brázdila moře.
Celkem se můžete těšit na 2862 dílků, které vám zaberou hodiny příjemného stavění. Hotový model měří více než 64 centimetrů na výšku i délku a 23 centimetrů na šířku, což z něj dělá nepřehlédnutelný kousek do každé sbírky. V balení nechybí klasický návod a díky aplikaci LEGO Builder máte k dispozici i interaktivní 3D průvodce.
Tato pirátská loď se tak stává nejen skvělým zážitkem při stavění, ale i působivou dekorací do obýváku či kanceláře a samozřejmě perfektním dárkem pro každého, kdo má rád filmy z dílny Disney a legendární dobrodružství kapitána Jacka Sparrowa. Cena setu je v Česku nastavena na 8899 Kč s tím, že dostupný bude od 15. září.
Fotogalerie
Arkham Asylum
Pokud jste fanoušky světa Temného rytíře, pak pro vás LEGO připravilo skutečnou lahůdku. LEGO® DC Batman™ Arkham Asylum™ (76300) je rozsáhlá sběratelská stavebnice určená dospělým stavitelům, která vás zavede přímo do legendární instituce, kde Gotham drží své nejnebezpečnější zločince. Model nabídne nejen věrné detaily a atmosféru známou z komiksů i filmů, ale také obrovské množství ikonických postav, díky nimž před vámi ožívá celý Batmanův svět.
Součástí stavebnice je totiž hned 16 minifigurek – od Batmana, Robina či Batwoman až po Jokera, Harley Quinn, Penguina, Poison Ivy, Riddlera nebo třeba Banea a Killer Croca. Každá postavička má své místo a díky průhledným podstavcům je můžete napózovat kolem budovy, čímž si vytvoříte jedinečnou výstavní scénu. Samotné Arkham Asylum je rozdělené do tří částí – přízemí, první patro a střechu – přičemž odnímatelné prvky umožňují snadný přístup do interiéru. Uvnitř najdete otevírací cely, kapitánskou místnost i množství drobných detailů doplněných o 65 samolepek s odkazy na Batmanův svět. Nechybí ani vězeňská dodávka, která přidává další herní i výstavní možnosti.
Zajímavostí je, že model je rozbalen do 24 sáčků, což z něj dělá ideální adventní kalendář – každý den si tak můžete postavit jednu část a postupně sledovat, jak roste celé věhlasné vězení Gothamu.
Celkem se můžete těšit na 2953 dílků, z nichž vznikne model vysoký přes 32 cm, široký 25 cm a hluboký 26 cm. Díky svým rozměrům i detailnímu zpracování působí impozantně nejen při stavění, ale i po vystavení. Samozřejmostí je i brožura s podrobným návodem, doplněná o designové detaily a příběhové pozadí. Tato stavebnice je tak ideálním dárkem pro všechny, kdo milují Batmana a chtějí mít doma nejen kus Gothamu, ale i stavitelský zážitek, který vydrží desítky hodin. Set vstoupí do prodeje 9. září za 7599 Kč.
Fotogalerie #2
Willy Wonka a továrna na čokoládu
Pokud jste někdy snili o tom, že projdete branami Wonkovy čokoládovny, LEGO vám nyní dává možnost si tento sen splnit – alespoň z kostek. LEGO® Ideas Pan Wonka a jeho čokoládovna (21360) je stavebnice určená pro dospělé fanoušky, která se s více než dvěma tisíci dílky promění v nádherný výstavní model legendární filmové továrny z roku 1971.
Celá scéna je nabitá detaily, které fanoušci filmu okamžitě poznají. Čokoládový vodopád, jenž ožije po otočení knoflíku, ikonická loď Wonkatania připravená na plavbu po řece plné čokolády, barevné sladkosti v podobě květinových šálků či cukrových stromů a samozřejmě i tajná kancelář Willyho Wonky s ukrytými dvířky. Nechybí ani pracovní prostor Umpa Lumpů, kteří k čokoládovně patří stejně neodmyslitelně jako zlaté lístky.
Součástí sady je 9 minifigurek, které scénu oživují – od samotného Willyho Wonky a Karlíka Bucketa s dědečkem Joem až po Augustuse Gdoule, Veruku Saltini, Fialku Garderóbovou, Mikyho Telekuka a dvojici Umpa Lumpů. Díky nim si můžete snadno připomenout nejslavnější momenty filmu a vytvořit si vlastní „říši plnou fantazie“. Stavebnice čítá celkem 2 025 dílků a výsledný model měří přes 19 cm na výšku, 52 cm na šířku a 26 cm do hloubky. Jde tedy nejen o skvělý stavitelský zážitek, ale i o působivý výstavní kus, který dodá každému interiéru hravý, téměř pohádkový nádech.
Tento set je ideální volbou pro všechny, kdo mají rádi klasické filmy, hledají originální dárek, nebo si chtějí vychutnat stavitelský relax u modelu, který spojuje nostalgii s fantazií. Wonkovu továrnu si tak můžete postavit přímo doma – a na rozdíl od filmových hrdinů u toho nemusíte vyhrát zlatý lístek. Set se začne prodávat 18. září za 5599 Kč.