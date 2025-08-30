Tyto důvody vás dost možná přesvědčí o tom, proč upgradovat na Apple Watch Ultra 3

Když Apple v roce 2023 představil Apple Watch Ultra 2, šlo spíše o menší evoluční krok než skutečnou revoluci. Pro majitele první generace Ultra to tehdy nebyl zásadní důvod k výměně. Letos je ale situace jiná – alespoň podle dostupných informací.
Apple Watch Ultra 3 mají totiž nabídnout kombinaci nových softwarových možností a výraznějších hardwarových vylepšení, která by mohla být důvodem k upgradu i pro uživatele relativně novějšího modelu Ultra 2.
Omezené novinky ve watchOS 26 na AW Ultra 1
Nový systém watchOS 26 přináší řadu funkcí, které už původní Apple Watch Ultra nepodporují. Zatímco donedávna šlo jen o gesto Double Tap, nyní se seznam rozšířil hned o několik dalších novinek:
- Wrist Flick – jednoduché gesto zápěstím, kterým lze zavírat notifikace, ztišit časovače nebo provést další úkony bez dotyku.
- Chytřejší Smart Replies – odpovědi v aplikaci Zprávy nyní využívají širší kontext a díky tomu nabízejí přesnější a užitečnější návrhy.
- Live Translation – možnost překládat zprávy v reálném čase, takže snadno komunikujete i s lidmi, kteří mluví jiným jazykem.
- Automatické přizpůsobení hlasitosti – hodinky dokážou samy ztišit či zesílit zvuky podle okolního prostředí.
- Double Tap – gesto, které už dva roky funguje na novějších modelech, ale první Ultra jej nikdy nepodporovala.
Pro původní Ultra to znamená, že s watchOS 26 přichází o pět funkcí, které mohou být pro mnohé uživatele praktické v každodenním používání.
Fotogalerie
Rozhodnou hardwarové novinky?
Samotný software většinou k upgradu nestačí, a proto budou klíčová především hardwarová vylepšení, která se u Apple Watch Ultra 3 očekávají – větší displej s tenčími rámečky, výkonnější čip zajišťující rychlejší reakce a delší podporu, podpora 5G a satelitního připojení či nové zdravotní funkce včetně detekce vysokého krevního tlaku. Pokud se tyto spekulace potvrdí, půjde o kombinaci natolik atraktivní, že majitelé první generace Ultra už nebudou mít důvod odkládat výměnu, a dokonce i uživatelé modelu Ultra 2 mohou začít zvažovat, zda se jim přechod nevyplatí.