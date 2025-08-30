Zavřít reklamu

Tyto důvody vás dost možná přesvědčí o tom, proč upgradovat na Apple Watch Ultra 3

Apple Watch
Amaya Tomanová
0

Když Apple v roce 2023 představil Apple Watch Ultra 2, šlo spíše o menší evoluční krok než skutečnou revoluci. Pro majitele první generace Ultra to tehdy nebyl zásadní důvod k výměně. Letos je ale situace jiná – alespoň podle dostupných informací.

Mohlo by vás zajímat

Apple Watch Ultra 3 mají totiž nabídnout kombinaci nových softwarových možností a výraznějších hardwarových vylepšení, která by mohla být důvodem k upgradu i pro uživatele relativně novějšího modelu Ultra 2.

Omezené novinky ve watchOS 26 na AW Ultra 1

Nový systém watchOS 26 přináší řadu funkcí, které už původní Apple Watch Ultra nepodporují. Zatímco donedávna šlo jen o gesto Double Tap, nyní se seznam rozšířil hned o několik dalších novinek:

  • Wrist Flick – jednoduché gesto zápěstím, kterým lze zavírat notifikace, ztišit časovače nebo provést další úkony bez dotyku.
  • Chytřejší Smart Replies – odpovědi v aplikaci Zprávy nyní využívají širší kontext a díky tomu nabízejí přesnější a užitečnější návrhy.
  • Live Translation – možnost překládat zprávy v reálném čase, takže snadno komunikujete i s lidmi, kteří mluví jiným jazykem.
  • Automatické přizpůsobení hlasitosti – hodinky dokážou samy ztišit či zesílit zvuky podle okolního prostředí.
  • Double Tap – gesto, které už dva roky funguje na novějších modelech, ale první Ultra jej nikdy nepodporovala.

Pro původní Ultra to znamená, že s watchOS 26 přichází o pět funkcí, které mohou být pro mnohé uživatele praktické v každodenním používání.

Apple Watch Ultra 2 LsA 11 Apple Watch Ultra 2 LsA 11
Apple Watch Ultra 2 LsA 13 Apple Watch Ultra 2 LsA 13
Apple Watch Ultra 2 LsA 14 Apple Watch Ultra 2 LsA 14
Apple Watch Ultra 2 LsA 12 Apple Watch Ultra 2 LsA 12
Apple Watch Ultra 2 LsA 18 Apple Watch Ultra 2 LsA 18
Apple Watch Ultra 2 LsA 3 Apple Watch Ultra 2 LsA 3
Vstoupit do galerie

Rozhodnou hardwarové novinky?

Samotný software většinou k upgradu nestačí, a proto budou klíčová především hardwarová vylepšení, která se u Apple Watch Ultra 3 očekávají – větší displej s tenčími rámečky, výkonnější čip zajišťující rychlejší reakce a delší podporu, podpora 5G a satelitního připojení či nové zdravotní funkce včetně detekce vysokého krevního tlaku. Pokud se tyto spekulace potvrdí, půjde o kombinaci natolik atraktivní, že majitelé první generace Ultra už nebudou mít důvod odkládat výměnu, a dokonce i uživatelé modelu Ultra 2 mohou začít zvažovat, zda se jim přechod nevyplatí.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.