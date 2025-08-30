Chytrou kartu KeySmart SmartCard s podporou Apple Najít nyní seženete o 25 % levněji

Komerční sdělení: Apple ekosystém je už dlouhá léta symbolem jednoduchosti a spolehlivosti. A právě na tyto hodnoty navazuje novinka KeySmart SmartCard, která se díky své nenápadnosti a praktickým funkcím stává ideálním doplňkem pro každého uživatele iPhonu, iPadu či Macu. Vypadá jako obyčejná platební karta, ale ve skutečnosti ukrývá technologie, které vám zajistí klid v duši. A co víc – do konce srpna ji můžete sehnat o 25 % levněji.
SmartCard se totiž integruje přímo do aplikace Najít, takže ji lze okamžitě spárovat se všemi vašimi Apple zařízeními. Pokud se vám peněženka nebo doklady ztratí z dohledu, stačí kartu na dálku prozvonit, případně na mapě zobrazit její polohu díky obrovské síti milionů aktivních Apple zařízení po celém světě. Funkce upozornění vás navíc sama včas varuje, pokud byste náhodou odešli bez svých věcí. A v režimu Ztracený se na displeji nálezce objeví zpráva i vaše kontaktní údaje, což výrazně zvyšuje šanci na rychlé vrácení.
Obrovskou výhodou je i samotné provedení. Tloušťka menší než 2 mm znamená, že SmartCard se bez problému vejde do každé peněženky nebo do pouzdra s doklady. Výrobce myslel i na praktičnost v kancelářích – karta má otvor pro šňůrku, takže ji lze využít jako chytrou náhradu běžné ID karty na vstup.
O napájení se stará dobíjecí baterie, kterou nabijete bezdrátově pomocí libovolné Qi nabíječky, takže odpadá nutnost dokupovat baterie či speciální kabely. Výdrž se přitom pohybuje až kolem 7 měsíců na jedno nabití, což zajišťuje maximální pohodlí při používání. A aby toho nebylo málo, SmartCard je vodotěsná s certifikací IPX7, takže se nemusíte bát ani polití, deště nebo pádu do vody.
Celkově je KeySmart SmartCard perfektním příkladem toho, jak se dá elegantně skloubit minimalistický design s užitečnými funkcemi. Díky propojení s Apple Find My se stává neocenitelným pomocníkem pro všechny, kdo chtějí mít jistotu, že už nikdy nepřijdou o své peníze, doklady nebo důležité karty. Běžná cena tohoto produktu je 999 Kč, nicméně díky slevovému kódu LETO25 seženete kartu jen za 749,25 Kč.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.