Pomozte posunout tento iMac G3 z LEGO o něco blíže realizaci

Každou chvíli se na stránce LEGO Ideas objeví projekt s tématikou Applu, který se snaží získat dostatek hlasů komunity pro posun do oficiálního posuzování. Nedávno to byl koncept LEGO Apple Storu, který se raketově přehoupl přes hranici 10 000 podporovatelů. Nyní se v centru pozornosti ocitl další kousek – a je skutečně povedený.
Fanouškovský návrh od designéra vystupujícího pod jménem terauma totiž přináší legendární iMac G3 v ikonické barvě Bondi Blue. Model složený zhruba ze 700 dílků zahrnuje nejen samotný počítač, ale také legendární myš, přezdívanou „puk“ a klávesnici. To vše samozřejmě s průsvitnými kabely, které se u originálu tolik proslavily svou křehkostí. Nechybí ani detailní vnitřní zpracování – reprodukce obrazovky s katodovou trubicí i základní desky.
iMac G3, který Apple uvedl v roce 1998, znamenal revoluci v designu a odstartoval boom průhledné elektroniky. Pro mnoho fanoušků představuje nostalgickou vzpomínku na dobu, kdy se svět osobních počítačů začal měnit. Autor projektu k tomu říká: „Když jsme byli děti, často jsme s bratrem hráli hry právě na tomto iMacu. Chtěl jsem lidem dát možnost tento ikonický počítač znovu vzít do rukou – tentokrát v podobě stavebnice.“
Projekt byl na LEGO Ideas zveřejněn 17. května a do dnešního dne si získal už téměř 4 500 hlasů. Do další fáze potřebuje dosáhnout 5 000 podporovatelů a má na to ještě 139 dní. Reálná šance, že by LEGO spolu s Applem set skutečně vydalo, je sice mikroskopická, ale přesto se domníváme, že stojí za to projekt podpořit. Řada zahraničních magazínů se rozhodla o této iniciativě napsat a tím posílit šance na její úspěch – a my se k této výzvě připojujeme. Pokud byste se tedy i vy rádi dočkali LEGO verze iMacu G3, podpořte projekt svým hlasem na stránkách LEGO Ideas.