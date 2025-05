LEGO Apple Store je o krok blíž k realitě

Lego v rámci svého programu Lego Ideas nechává fanoušky tvořit vlastní stavebnice z nichž ty nejlepší se poté objeví na pultech obchodů. Dvojice nadšenců v loňském roce vytvořila v rámci Lego Ideas návrh prodejny Apple Store, která získala v hlasování více než 10 000 hlasů a tím se dostala do takzvaného „review“ programu, kdy přímo zaměstnanci Lega posuzují, zda se stavebnice začne vyrábět a prodávat. V rámci schvalování se hodnotí celková hodnota a funkčnost modelu, bezpečnost pro cílovou věkovou skupinu a celková kompatibilita s filozofií značky Lego. S ničím z toho asi problém nebude. Problém ovšem může naopak nastat s logem společnosti Apple.

I když se v Lego spojuje s obřími značkami jako je NASA, Ferrari, Disney, F1 a podobně, tak Apple je v tomto velmi specifický a své logo nepropůjčuje téměř nikomu. Existují však výjimky a to dokonce z poslední doby, jako například kniha Apple Music: 100 Best Albums, kde se logo Applu objevilo na knize, přesto, že jejím výrobcem není přímo Apple, ale vydavatelství Assoulin. Uvidíme tedy, zda Apple povolí a dovolí Legu v případě zájmu o výrobu této stavebnice, aby ji skutečně mohlo vyrábět a prodávat. Za nás by bylo škoda, kdyby zůstalo jen u konceptu, protože set vypadá opravdu pěkně a jednalo by se o milou hračku pro fanoušky Applu.