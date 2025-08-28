Parallels si už naplno rozumí s macOS Tahoe i nejnovějšími Windows 11

Společnost Parallels vydala novou verzi svého virtualizačního softwaru v podobě Parallels Desktop 26 pro Mac. Aktualizace přináší podporu nadcházejícího systému macOS 26 Tahoe, řadu vylepšení výkonu a nové funkce, které potěší běžné uživatele i firemní IT týmy. Parallels nyní sjednocuje verze softwaru se systémem macOS, takže uživatelé se snadněji zorientují. Parallels Desktop 26 je plně kompatibilní s macOS Tahoe a zároveň podporuje Windows 11 25H2. Nově také virtuální Windows dokáže zobrazit skutečně dostupné místo na disku hostitelského Macu, což usnadní správu úložiště a zabrání zpomalení či pádům při náročných instalacích.
Významné změny přichází i do edice Enterprise. IT administrátoři nyní mohou centrálně nastavovat pravidla. A to například pro sdílené složky, USB zařízení, schránku nebo síťové režimy. Díky integraci s nástroji jako Jamf Pro lze navíc sledovat a spravovat aktualizace Windows přímo uvnitř VM. Parallels poskytuje i skripty na GitHubu, které umožní kontrolu aktualizací a jejich spouštění z administrační konzole. Novinka staví na funkcích, které Parallels přidal během uplynulého roku. Patří mezi ně podpora Apple Intelligence Writing Tools, možnost x86 emulace pro starší aplikace, integrace OBS Camera pro profesionální video workflow nebo podpora aplikace Dragon Medical One, určené pro zdravotnický sektor. Parallels Desktop 26 je k dispozici ve verzích Standard, Pro, Business a Enterprise. Zakoupit či upgradovat jej lze na webu nebo u autorizovaných prodejců. K dispozici je také bezplatná zkušební verze.