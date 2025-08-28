Displejová revoluce u iPhone na obzoru? Apple s ní počítá do pár let!

Další displejová revoluce u iPhonů klepe na dveře. Pokud totiž vše půjde podle plánu, mohla by se v modelech chystaných na rok 2028 objevit technologie tandem OLED, kterou dodává společnost LG Display. Ta je v tomto segmentu lídrem a drží už stovky patentů, díky čemuž má oproti konkurenci výrazný náskok. Zatím ale stále platí, že finální rozhodnutí bude výhradně na Applu a jeho prioritách.
Tandem OLED panely fungují na principu vrstvení dvou organických světelných vrstev, což v praxi znamená jasnější obraz, delší životnost a také lepší energetickou účinnost než u současných jednovrstvých OLED displejů. Apple si tuto technologii přitom už vyzkoušel, najdeme ji totiž v letošních iPadech Pro s čipem M4, kde má LG Display podíl zhruba 65 % všech dodávek. Zbytek si mezi sebou rozdělil Samsung, což naznačuje, že ani do budoucna se nebude spoléhat na jediného partnera.
Že tandem OLED není jen „hračka“ pro iPad, ukázali už i jiní výrobci. Čínská značka Honor nasadila tento typ displejů do svého modelu Magic6 PSR Porsche, a to s panely od společnosti BOE. Apple se tak může spolehnout na to, že technologie je prověřená, jen její zavedení ve velkém měřítku přinese výrobní výzvy. Stohování dvou emisních vrstev totiž zpomaluje produkci, což nutí dodavatele investovat do nových kapacit, aby dokázali držet krok s poptávkou iPhonů.
Zajímavé je, že Apple podle dřívějších zpráv testuje i tzv. zjednodušený tandem OLED. Ten spočívá v tom, že se dvojvrstvý systém použije jen pro modré subpixely, zatímco červená a zelená zůstanou u klasického řešení. LG Display tento přístup Applu údajně doporučil už před několika lety a nyní má znovu šanci přesvědčit cupertinskou firmu o jeho výhodách.
Pokud se tandem OLED skutečně v iPhonech objeví, je téměř jisté, že Apple nebude sázet jen na LG. Do hry se mohou dostat také Samsung nebo BOE, aby se zajistila dostatečná výrobní kapacita a zároveň držela na uzdě cena. Jak to ale bývá u plánů sahajících takto daleko do budoucnosti, vše se může ještě několikrát změnit – a Apple může nakonec zvolit úplně jinou cestu.