Nová Siri se opozdí, ale možná to nevadí. Lidé asistenty stále používají hlavně na počasí a hudbu

Čekání na novou generaci Siri se protahuje, ale možná to ve výsledku tolik nevadí. Podle čerstvého průzkumu totiž lidé používají hlasové asistenty téměř stejným způsobem jako před sedmi lety. A to navzdory novým funkcím, které postupně přibyly. Výzkum společnosti YouGov, na který upozornil Sherwood News, ukazuje, že naprostá většina využití spadá do pěti jednoduchých kategorií:
- kontrola počasí (59 %)
- přehrávání hudby (51 %)
- hledání odpovědí na webu (47 %)
- nastavování budíků a časovačů (40 %)
- hands-free volání (39 %)
Prakticky všechny tyto funkce byly dostupné už v roce 2018. I v nižších procentech pak převažují aktivity, které hlasoví asistenti uměli už před lety. Apple na WWDC 2024 předvedl působivé ukázky nové Siri a následně je zdůraznil i v reklamě na iPhone 16. Po obvinění z klamavé reklamy ale musel spot stáhnout a zároveň ustoupit od původních plánů rychlého nasazení. To vyvolalo značnou kritiku. Apple ovšem tvrdí, že všechny slíbené funkce (a dokonce i další) nakonec opravdu dorazí. Přestože většina lidí se spokojí s jednoduchým využitím, 10 % dotázaných uvedlo, že asistenti nejsou tak chytří, jak očekávali. Frustruje je také špatné porozumění příkazům a nepřesné odpovědi. Výsledek průzkumu tak ukazuje, že zatímco očekávání kolem umělé inteligence rostou, reálné používání hlasových asistentů se od roku 2018 příliš nezměnilo. Nová Siri by to mohla změnit. Pokud se jí tedy konečně dočkáme.