Apple ztrácí dalšího klíčového člověka! Proč odchází ke konkurenci?

V den, kdy Apple TV+ oznámil zvýšení ceny předplatného o 30 %, přišla další nečekaná zpráva. Jeden z hlavních kreativních manažerů platformy, Chris Parnell, opouští Apple a míří ke konkurenční službě Paramount+, jak informoval server Deadline.
Za Parnellem stojí řada úspěšných projektů
Chris Parnell působil v Applu od roku 2020 a podílel se na vývoji řady výrazných seriálů. Mezi ně patří například Dark Matter, Bad Monkey nebo chystaná série Pluribus od Vince Gilligana. Před příchodem do Applu pracoval ve společnosti Sony Pictures, odkud si ho přivedli šéfové Apple TV+ Zack Van Amburg a Jamie Erlicht, sami bývalí lídři Sony Television.
Fotogalerie
Parnell v Applu rovněž dohlížel na tvorbu obsahu pro Apple Vision Pro, včetně celovečerního dokumentu s Bonem. Reportoval Mattu Chernissovi, který spadá přímo pod Van Amburga a Erlichta.
Paramount po spojení se Skydance loví talenty
Parnellův přestup přichází krátce po fúzi Paramountu se Skydance a převzetí vedení Davidem Ellisonem – synem zakladatele Oracle Larryho Ellisona. Paramount pod jeho vedením výrazně investuje do obsahu a snaží se přetáhnout klíčové osobnosti. Nedávno například získal tvůrce Stranger Things z Netflixu.
Zda odchod Parnella něco naznačuje o budoucnosti Apple TV+, je zatím otázkou. V prostředí Hollywoodu jsou personální změny běžné a je možné, že Parnell po pěti letech jednoduše hledá novou výzvu.