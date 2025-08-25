Meta čelí skandál! Měla obejít ochranu soukromí od Applu a vyhodit manažera, který na to upozornil

Apple v roce 2021 zásadně změnil pravidla hry, když do iOS zavedl funkci App Tracking Transparency. Ta vyžaduje, aby aplikace před sledováním uživatelů získaly jejich výslovný souhlas. Většina lidí samozřejmě žádné takové svolení nedala, což pro sociální sítě, které vydělávají na cílené reklamě, znamenalo obrovské finanční ztráty. V případě Metu se tehdy odhadovalo, že jej opatření připraví o více než 10 miliard dolarů ročně.
Nyní se ale objevují závažná obvinění, že společnost našla cesty, jak tyto ochrany obejít. Podle bývalého produktového manažera Sama Purkayasthy, který pracoval přímo uvnitř firmy, měl Meta využívat metody takzvaného „deterministického párování“. To mělo umožnit propojit data uživatelů s dalšími informacemi a sledovat jejich aktivitu napříč weby i aplikacemi – a to i v případě, že uživatelé odmítli sledování povolit. Jinými slovy, mělo jít přesně o to, čemu se Apple svými pravidly snažil zabránit.
Purkayastha navíc tvrdí, že Meta manipulovala i s výsledky reklamních kampaní a přifukovala jejich hodnotu, aby inzerentům ukazovala lepší čísla, než ve skutečnosti dosahovaly. Vše měl v interních debatách opakovaně otevírat, ale vedení firmy prý nereagovalo. Místo toho dostal výpověď – podle něj právě kvůli upozorňování na problematické praktiky, podle Metu však z „jiných důvodů“.
Celá kauza už se dostala k pracovně-právnímu tribunálu ve Velké Británii, kde Purkayastha podal žalobu. Ten sice zatím nerozhodl, ale potvrdil, že se bude kauzou detailně zabývat na plném slyšení ještě během letošního roku. Pokud by se tvrzení bývalého manažera prokázala, šlo by o zásadní porušení nejen pravidel Applu, ale i důvěry milionů uživatelů, kteří uvěřili, že po zavedení App Tracking Transparency mají své soukromí pod větší kontrolou.
Meta se brání tím, že žádné obcházení pravidel ani podvody na inzerentech nikdy nepraktikovala. Spor tak nyní čeká na další soudní fázi, která by mohla přinést odpovědi na otázku, zda se největší sociální síť světa opravdu dopustila obcházení Applu a manipulací, nebo zda jde jen o vyhrocený pracovní konflikt nespokojeného manažera.