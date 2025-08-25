Zavřít reklamu

Back to School na Godeal24: Office 2021 Pro za pouhých 26 € za počítač a mnoho dalších slev!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Sezóna návratu do školy je tady! Rodiče a studenti vítají nový školní rok, nové třídy, nové úkoly a hlavně nové seznamy potřebných pomůcek! Výběr perfektního softwaru, který bude kompatibilní s novým zařízením, může být náročný, ale je to první krok k tomu, aby studenti dosáhli úspěchu ve třídě i mimo ni. Godeal24 má dobrou pozici, aby mohl nabídnout řadu produktů MS za konkurenceschopné ceny. Nástroje MS jsou nezbytné pro úspěch studentů a nyní vám Godeal24 umožňuje získat jejich licence s 90% slevou během akce Back-to-School Sale! Ať už jste student nebo ne, můžete využít této akce a upgradovat za rozumnou cenu!

Každý student potřebuje spolehlivé aplikace pro zvýšení produktivity při náročných úkolech a prezentacích. Spolehněte se na nástroje jako MS Word a PowerPoint pro domácí úkoly, OneNote pro pořizování poznámek a Outlook a Teams pro komunikaci s kolegy a učiteli. Chcete-li získat plný a trvalý přístup k těmto aplikacím, stačí je aktivovat pomocí produktového klíče! Místo plné ceny 239 € nabízí Godeal24 speciální cenu za klíče Office 2021 Pro za pouhých 31,25 €! Potřebujete více než jednu licenci? Office 2021 Pro pro více počítačů začíná na pouhých 26 € za zařízení, což vám pomůže ušetřit ještě více! Získejte Word, Excel, PowerPoint a další aplikace pro svůj Mac nebo přejděte na Office 2021 Home & Business za pouhých 59,99 €! Proč platit víc? Tyto nabídky MS Office jsou bezkonkurenční.

Získejte kancelářské balíky Office za bezkonkurenční ceny!

Windows 11 ve slevách pro vás

Balíky Windows + Office za zvýhodněné ceny! (Slevový kód „SGO62„)

Další softwary od Microsoftu se slevami 50% pro vás! (Slevový kód “ SGO50„)

Množstevní slevy pro vás jsou tu!

Další softwarové nástroje v akci:

Jak využít slevový kód

1. Přidejte produkt do nákupního košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Proceed To Checkout“!

2. V tomto kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.

Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.

Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!

Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

