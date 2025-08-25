Apple Back to School v Datartu: Studentské slevy a splátky bez navýšení až do začátku září

Komerční sdělení: S koncem prázdnin přichází každoroční otázka – na čem vlastně během školního roku pracovat, tvořit a učit se. Pokud už delší dobu pokukujete po MacBooku či iPadu, teď je ideální chvíle. Datart totiž spouští akci Apple Back to School, která běží od 25. srpna do 7. září 2025, a nabízí hned několik zajímavých výhod.
Studentské slevy s ISIC i ITIC
Základem celé kampaně jsou studentské a pedagogické slevy. Pokud vlastníte průkaz ISIC, ITIC, Alive nebo Scholar, máte nárok na přístup k takzvaným VIP cenám. Díky těm tak můžete například MacBook Air M4 13“ získat už od 25 990 Kč či Air M4 15“ už od 32 990 Kč, což jsou rozhodně lákavé ceny. Dobré je i to, že slevu nemusíte využít jen na sebe – klidně ji můžete uplatnit i při nákupu pro rodinu či přátele.
Splátky bez navýšení
Další lákadlo představuje možnost pořídit si Apple produkty na splátky s nulovým navýšením. To v praxi znamená, že si můžete rozložit cenu například MacBooku Air do několika měsíčních splátek, aniž byste zaplatili jedinou korunu navíc. Pro studenty, kteří si chtějí dopřát kvalitní zařízení hned na začátku školního roku, ale nechtějí vyčerpat úspory na jeden nákup, jde o velmi příjemné řešení.
Vyplatí se to?
Akce Back to School u Datartu je časově omezená, proto pokud uvažujete o novém Macu, iPadu nebo třeba o Apple příslušenství, dává smysl to rozhodnutí příliš neodkládat. Do 7. září 2025 máte jistotu, že seženete produkty za zvýhodněné ceny a zároveň můžete využít i splátky bez navýšení. V kombinaci se studentskými slevami tak jde o jednu z nejlepších možností, jak se vybavit do nového školního roku.
Více informací o Back to School akci na DATARTu naleznete zde
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.