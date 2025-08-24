Zavřít reklamu

Těchto 40 filmů brzy zmizí z HBO Max!

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Streamovací služby skýtají celou řadu výhod, ale také hrstku nevýhod. Patří mezi ně například to, že se zde některé seriály a filmy neudrží stále. Důvodem jsou omezená vysílací práva. K poslednímu srpnovému dni se předplatitelé streamovací služby Max budou muset rozloučit se čtyřmi desítkami filmů.

Mohlo by vás zajímat

Server Filmtoro nedávno zveřejnil seznam filmů, které se již na stremovací platformě Max (dříve HBO Max) již příliš dlouho neohřejí. Rozloučit se budeme muset například s animovaným Rangem, filmovou adaptací kultovního románu Stephena Kinga Carrie, netradiční serverskou komedií Létání pro začátečníky nebo třeba s původním Beetlejuice z druhé poloviny 80. let.

Filmy, které k 31. srpnu končí na Max

hbo max hbo max
Winchesterovi novinky HBO Max fb Winchesterovi novinky HBO Max fb
HBO Max iPhone fb HBO Max iPhone fb
Vstoupit do galerie

Závěrem lze říci, že i když streamovací služby nabízejí pohodlný a bohatý výběr obsahu, jejich knihovny nejsou neměnné. Odchody filmů, jako jsou Beetlejuice, Rango či Carrie, mohou být pro diváky nepříjemné, zároveň ale otevírají prostor pro příchod nových titulů. Pokud vás některý z končících snímků láká, je ideální čas si jej ještě naposledy vychutnat. Streamovací platformy se neustále vyvíjejí a spolu s nimi i naše divácké návyky – a právě v tom tkví jejich kouzlo i jistá daň.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.