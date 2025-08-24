Těchto 40 filmů brzy zmizí z HBO Max!

Streamovací služby skýtají celou řadu výhod, ale také hrstku nevýhod. Patří mezi ně například to, že se zde některé seriály a filmy neudrží stále. Důvodem jsou omezená vysílací práva. K poslednímu srpnovému dni se předplatitelé streamovací služby Max budou muset rozloučit se čtyřmi desítkami filmů.
Server Filmtoro nedávno zveřejnil seznam filmů, které se již na stremovací platformě Max (dříve HBO Max) již příliš dlouho neohřejí. Rozloučit se budeme muset například s animovaným Rangem, filmovou adaptací kultovního románu Stephena Kinga Carrie, netradiční serverskou komedií Létání pro začátečníky nebo třeba s původním Beetlejuice z druhé poloviny 80. let.
Filmy, které k 31. srpnu končí na Max
- Nezlomný
- Rango
- Carrie
- Až na krev
- Krásné léto
- Ella a černý jaguár
- Kaple
- Tanec na rozloučenou
- I když je noc
- Dokud Slunce svítí
- Létání pro začátečníky
- Aristoteles a Dante odhalují záhady vesmíru
- Marinette
- Naslouchej očima
- Monika
- Tragédie lodi Costa Concordia
- Prázdniny v Karibiku
- Uzavřená společnost
- Matky revoluce
- Carrie 2: Zuřivost
- Vše je pravdivé
- Ježek Sonic
- Agent z Panamy
- Kdo věří na lásku
- Vlastní pravidla
- Ozbrojení a nebezpeční
- Vraždy podle předlohy
- International
- Opilí láskou
- Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem
- Beetlejuice
- Portrét dámy
- Lucy
- Zakladatel
- Madam Web
- Příběh rytíře
- Hook
- Jeden gól
- Veterán
Fotogalerie
Závěrem lze říci, že i když streamovací služby nabízejí pohodlný a bohatý výběr obsahu, jejich knihovny nejsou neměnné. Odchody filmů, jako jsou Beetlejuice, Rango či Carrie, mohou být pro diváky nepříjemné, zároveň ale otevírají prostor pro příchod nových titulů. Pokud vás některý z končících snímků láká, je ideální čas si jej ještě naposledy vychutnat. Streamovací platformy se neustále vyvíjejí a spolu s nimi i naše divácké návyky – a právě v tom tkví jejich kouzlo i jistá daň.