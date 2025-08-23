Epic Games rozdává zdarma dvě zábavné hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Kamaeru spolu s Strange Horticulture.. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
Kamaeru
Kamaeru je okouzlující odpočinková hra, která vás vezme do světa plného žab, klidu a přírody. Ocitnete se v roli ochránce mokřadů, jehož úkolem je zachraňovat žáby a obnovovat jejich přirozené prostředí. Hra staví na pomalém tempu a příjemné atmosféře, která je ideální pro chvíle, kdy si chcete odpočinout od každodenního shonu. Grafické zpracování působí ručně malovaným dojmem a hudba jemně podtrhuje pocit pohody. Postupně se seznamujete s různými druhy žab, každá z nich má své unikátní chování a vzhled. Přitom se učíte, jak udržovat rovnováhu ekosystému a pečovat o jeho rozkvět. Hra nenutí k rychlým reakcím, spíše vás vede k trpělivému budování a objevování. Odměnou vám bude nejen krásně vypadající mokřad, ale i radost z toho, že jste mu vdechli nový život. Kamaeru je tedy zážitek, který vás pohltí svou jemnou estetikou a relaxačním tempem. Pokud hledáte něco, co vás na chvíli odtrhne od stresu, tahle hra je přesně pro vás.
Strange Horticulture
Strange Horticulture je na první pohled nenápadná, ale ve skutečnosti velmi návyková logická adventura, která vás zavede do malého městečka plného tajemství. Ocitáte se v roli majitele podivuhodného květinářství, kde ovšem neprodáváte jen tak obyčejné kytky – vaše rostliny mají magické a často nebezpečné účinky. Hlavní náplní hry je zkoumat, identifikovat a správně používat desítky rostlin, přičemž se musíte spoléhat na svůj bylinkářský atlas a vlastní dedukci. Příběh se odehrává v temném, téměř gotickém prostředí, kde se postupně zaplétáte do záhad, které mohou ovlivnit osudy obyvatel i celého kraje. Atmosféru skvěle doplňuje hutná a ponurá hudba spolu s nádhernou ručně kreslenou grafikou. Každé rozhodnutí má svůj dopad – vybrat špatnou rostlinu pro klienta může vést k nečekaným následkům. Neexistuje zde lineární řešení, což zajišťuje vysokou znovuhratelnost. Hra se pomalu, ale jistě dostane pod kůži, protože vás nutí pečlivě číst, přemýšlet a dávat si pozor na každý detail. Pro milovníky záhad, netradičních logických her a příběhů s nádechem mystiky jde o povinnost.