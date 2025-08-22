Marshall uvádí stylovou kolekci Midnight Blue: Klasický zvuk v nové barvě

Marshall je značka, kterou snad netřeba dlouze představovat. Už více než půl století patří mezi synonymum rocku, ikonického designu a především špičkového zvuku. Zatímco na pódiích slaví její aparatury legendární status, v posledních letech si získala obrovskou oblibu i mezi běžnými posluchači díky sluchátkům a bezdrátovým reproduktorům, které si uchovávají charakteristický styl značky.
Teď Marshall přichází s novou edicí Midnight Blue, která spojuje nadčasovou estetiku s jemným, ale výrazným barevným akcentem. Do temně modré se oblékly hned tři populární produkty: reproduktor Acton III, kompaktní Emberton III a nejnovější generace sluchátek Major V.
Acton III Midnight Blue
Model Acton III patří k nejprodávanějším domácím reproduktorům značky. Nabízí čistý a detailní zvuk s důrazem na středové frekvence, které jsou pro rock a kytarovou hudbu jako stvořené. Díky funkci Dynamic Loudness se přizpůsobuje hlasitosti, takže i při nižším poslechu dokáže vykreslit bohatý a vyvážený zvuk. V edici Midnight Blue působí ještě sofistikovaněji a snadno zapadne do moderního interiéru.
Emberton III Midnight Blue
Pokud hledáte mobilní reproduktor, který zvládne i náročnější podmínky, Emberton III je sázkou na jistotu. Nabízí až 30 hodin přehrávání, odolnost vůči vodě i prachu (IP67) a přitom si zachovává výrazný zvukový podpis Marshallu. My jsme jej měli možnost otestovat v naší recenzi, kde nás přesvědčil, že jde o jeden z nejlepších reproduktorů své kategorie. Nyní navíc dorazil v provedení Midnight Blue, které mu dodává nádech originality.
Major V Midnight Blue
Legendární řada sluchátek Major se dočkala už páté generace. Novinka přináší až 100 hodin výdrže na jedno nabití, vylepšené mikrofony pro čistější hovory a pohodlnější konstrukci. V naší recenzi jsme ocenili především výborný poměr zvuku a výdrže, díky kterému se Major V stala jedním z nejlepších tipů v kategorii lifestyle sluchátek. Midnight Blue provedení pak nabízí decentní alternativu k tradiční černé a hnědé, aniž by ubralo na rockovém charakteru.
Styl i zvuk v jednom balení
Marshall Midnight Blue kolekce je jasným důkazem, že značka nezůstává stát na místě. Umí navázat na svou historii, ale zároveň nabídnout moderní produkty, které odpovídají současným nárokům na design i funkce. Pro fanoušky značky i pro ty, kteří hledají originální doplněk do domácnosti nebo na cesty, jde o příjemné osvěžení.