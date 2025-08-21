Zavřít reklamu

Okamžitě si nainstalujte na iPhone tuto aktualizaci! Jinak se vystavujete riziku hacknutí

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple vydal včera večer poměrně překvapivě nové aktualizace iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 a macOS Sequoia 15.6.1 a teď už víme, proč s updaty tak spěchal. Aktualizace totiž řeší závažnou bezpečnostní chybu aktivně zneužívanou hackery. Podle bezpečnostní dokumentace Applu mohl konkrétně vzniknout problém s pamětí po doručení škodlivého obrazového souboru, což útočníkům umožňovalo provést sofistikovaný útok na vybrané cíle. Bližší informace k dispozici nejsou, aby nebylo možné chyby využívat ještě více po dobu, než si uživatelé nový systém ve větší míře nainstalují. 

iOS 18 21 iOS 18 21
iOS 18 39 iOS 18 39
iOS 18 38 iOS 18 38
iOS 18 37 iOS 18 37
iOS 18 36 iOS 18 36
iOS 18 35 iOS 18 35
iOS 18 34 iOS 18 34
iOS 18 33 iOS 18 33
iOS 18 32 iOS 18 32
iOS 18 23 iOS 18 23
iOS 18 24 iOS 18 24
iOS 18 25 iOS 18 25
iOS 18 26 iOS 18 26
iOS 18 27 iOS 18 27
iOS 18 29 iOS 18 29
iOS 18 30 iOS 18 30
iOS 18 31 iOS 18 31
iOS 18 22 iOS 18 22
iOS 18 20 iOS 18 20
iOS 18 19 iOS 18 19
iOS 18 18 iOS 18 18
iOS 18 17 iOS 18 17
iOS 18 16 iOS 18 16
iOS 18 15 iOS 18 15
iOS 18 7 iOS 18 7
iOS 18 8 iOS 18 8
iOS 18 9 iOS 18 9
iOS 18 10 iOS 18 10
iOS 18 11 iOS 18 11
iOS 18 12 iOS 18 12
iOS 18 13 iOS 18 13
iOS 18 14 iOS 18 14
iOS 18 6 iOS 18 6
iOS 18 5 iOS 18 5
iOS 18 4 iOS 18 4
iOS 18 3 iOS 18 3
iOS 18 2 iOS 18 2
iOS 18 1 iOS 18 1
Vstoupit do galerie

Apple výslovně uvádí, že útoky mířily jen na úzký okruh konkrétních uživatelů a běžní majitelé iPhonů, iPadů a Maců se tedy pravděpodobně obávat nemusí. Přesto je doporučeno instalovat aktualizace co nejdříve, jelikož riziko zneužití podobných chyb se nikdy nedá zcela vyloučit. Oprava vychází z vylepšeného „bounds checkingu“ a podle záznamů v CVE ji objevily a vyřešily přímo interní týmy Applu. Kromě zmíněných aktualizací vydal Apple také bezpečnostní záplaty pro starší systémy – konkrétně iPadOS 17.7.10, macOS Ventura 14.7.8 a macOS Monterey 13.7.8. Pokud tedy používáte i starší zařízení, rozhodně se vyplatí prověřit dostupnost updatu a ihned jej nainstalovat.

ios 18.6.2
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.