Okamžitě si nainstalujte na iPhone tuto aktualizaci! Jinak se vystavujete riziku hacknutí

Apple vydal včera večer poměrně překvapivě nové aktualizace iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 a macOS Sequoia 15.6.1 a teď už víme, proč s updaty tak spěchal. Aktualizace totiž řeší závažnou bezpečnostní chybu aktivně zneužívanou hackery. Podle bezpečnostní dokumentace Applu mohl konkrétně vzniknout problém s pamětí po doručení škodlivého obrazového souboru, což útočníkům umožňovalo provést sofistikovaný útok na vybrané cíle. Bližší informace k dispozici nejsou, aby nebylo možné chyby využívat ještě více po dobu, než si uživatelé nový systém ve větší míře nainstalují.
Apple výslovně uvádí, že útoky mířily jen na úzký okruh konkrétních uživatelů a běžní majitelé iPhonů, iPadů a Maců se tedy pravděpodobně obávat nemusí. Přesto je doporučeno instalovat aktualizace co nejdříve, jelikož riziko zneužití podobných chyb se nikdy nedá zcela vyloučit. Oprava vychází z vylepšeného „bounds checkingu“ a podle záznamů v CVE ji objevily a vyřešily přímo interní týmy Applu. Kromě zmíněných aktualizací vydal Apple také bezpečnostní záplaty pro starší systémy – konkrétně iPadOS 17.7.10, macOS Ventura 14.7.8 a macOS Monterey 13.7.8. Pokud tedy používáte i starší zařízení, rozhodně se vyplatí prověřit dostupnost updatu a ihned jej nainstalovat.