Apple vydal iOS 18.6.2 a macOS Sequoia 15.6.1. Co přináší?

Spekulace okolo brzkého vydání nových verzí OS pro Apple produkty se zcela naplnily. Před pár minutami totiž Apple vypustil nové verze operačních systémů iOS a macOS. Řeč je konkrétně o iOS 18.6.2 a macOS Sequoia 15.6.1. V případě iOS se tak děje poměrně překvapivě jen pár dnů poté, co uvolnil iOS 18.6.2. Nicméně vzhledem k tomu, že se v poznámkách aktualizace píše o tom, že oba updaty přináší opravy bezpečnostních chyb, není ve výsledku náhlé vydání těchto softwarů žádným překvapením. Když totiž nějaká bezpečnostní chyba skutečně „hoří“, Apple jí zpravidla přesně tímto rychlým způsobem „látá“. Právě vzhledem k obsahu updatu je jeho instalace jak na iPhone, tak i na Mac doporučená všem uživatelům, přičemž provedete ji standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.