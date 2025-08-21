iOS 18.6.1 prodlužuje výdrž starších iPhonů, u novějších je tomu přesně naopak

Apple v minulém týdnu vydal minoritní aktualizaci v podobě iOS 18.6.1. Ta přinesla opravy chyb a především umožnila v USA opět na určitých modelech měřit okysličení krve. Jedno je jasné. Jedná se možná o poslední aktualizaci před ostrým vydáním iOS 26. Pokud hodláte aktualizaci nainstalovat, možná vás bude zajímat, jak se podepsala na plynulosti systému či výdrži baterie. Na zoubek se druhému aspektu podíval kanál iAppleBytes, a to na modelech iPhone SE 2020, XR, 11, 12, 13, 15 a 16. Celý test můžete vidět pod tímto odstavcem.
Jak můžete vidět z grafu umístěného pod odstavcem, aktualizace prospívá v podstatě všem starším modelům po iPhone 13. Novější modely hlásí pokles. Na druhou stranu můžeme pouze hádat, zda tento pokles skutečně v praxi poznáte. Aktualizovali jste na iOS 18.6.1.?