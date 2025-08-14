Apple vydal iOS 18.6.1 a watchOS 11.6.1!

Očekávání se naplnila. Apple před malou chvílí vypustil veřejné verze iOS 18.6.1. a watchOS 11.6.1. Pokud však doufáte, že vám na iPhone či Apple Watch přinesou tyto updaty něco speciálního, máme pro vás špatnou zprávu. Tentokrát je obsah aktualizací dosti specifický.
Fotogalerie
V popisu aktualizace stojí konkrétně následující:
Tato aktualizace přináší nové prostředí aplikace Saturace kyslíkem uživatelům s hodinkami Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 a Apple Watch Ultra 2 ve Spojených státech. Měření se počítají na iPhonu a zobrazují se v aplikaci Zdraví. Informace o prvcích zabezpečení obsažených v aktualizacích softwaru Apple najdete na https://support.apple.com/100100
Zdá se tedy, že aktualizace přináší skutečně jen znovuzprovoznění monitoringu kyslíku v krvi na Apple Watch v USA, o čemž Apple informoval skrze tiskové zprávy již dnes odpoledne. O to víc může překvapit, že je aktualizace dostupná i na hodinkách, kterých se daná záležitost netýká. Technicky to totiž možné samozřejmě je – vždyť v minulosti Apple několikrát update jen pro určitý model zařízení vydal. Ale kdo ví, třeba se v následujících hodinách ukáže, že je v iOS 18.6.1 a watchOS 11.6.1 i nějaké ty bezpečnostní opravy.