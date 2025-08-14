Zavřít reklamu

Apple vydal iOS 18.6.1 a watchOS 11.6.1!

iPhone
Jiří Filip
0

Očekávání se naplnila. Apple před malou chvílí vypustil veřejné verze iOS 18.6.1. a watchOS 11.6.1. Pokud však doufáte, že vám na iPhone či Apple Watch přinesou tyto updaty něco speciálního, máme pro vás špatnou zprávu.  Tentokrát je obsah aktualizací dosti specifický.

iOS 18 21 iOS 18 21
iOS 18 39 iOS 18 39
iOS 18 38 iOS 18 38
iOS 18 37 iOS 18 37
iOS 18 36 iOS 18 36
iOS 18 35 iOS 18 35
iOS 18 34 iOS 18 34
iOS 18 33 iOS 18 33
iOS 18 32 iOS 18 32
iOS 18 23 iOS 18 23
iOS 18 24 iOS 18 24
iOS 18 25 iOS 18 25
iOS 18 26 iOS 18 26
iOS 18 27 iOS 18 27
iOS 18 29 iOS 18 29
iOS 18 30 iOS 18 30
iOS 18 31 iOS 18 31
iOS 18 22 iOS 18 22
iOS 18 20 iOS 18 20
iOS 18 19 iOS 18 19
iOS 18 18 iOS 18 18
iOS 18 17 iOS 18 17
iOS 18 16 iOS 18 16
iOS 18 15 iOS 18 15
iOS 18 7 iOS 18 7
iOS 18 8 iOS 18 8
iOS 18 9 iOS 18 9
iOS 18 10 iOS 18 10
iOS 18 11 iOS 18 11
iOS 18 12 iOS 18 12
iOS 18 13 iOS 18 13
iOS 18 14 iOS 18 14
iOS 18 6 iOS 18 6
iOS 18 5 iOS 18 5
iOS 18 4 iOS 18 4
iOS 18 3 iOS 18 3
iOS 18 2 iOS 18 2
iOS 18 1 iOS 18 1
Vstoupit do galerie

V popisu aktualizace stojí konkrétně následující:

Tato aktualizace přináší nové prostředí aplikace Saturace kyslíkem uživatelům s hodinkami Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 a Apple Watch Ultra 2 ve Spojených státech. Měření se počítají na iPhonu a zobrazují se v aplikaci Zdraví. Informace o prvcích zabezpečení obsažených v aktualizacích softwaru Apple najdete na https://support.apple.com/100100

Zdá se tedy, že aktualizace přináší skutečně jen znovuzprovoznění monitoringu kyslíku v krvi na Apple Watch v USA, o čemž Apple informoval skrze tiskové zprávy již dnes odpoledne. O to víc může překvapit, že je aktualizace dostupná i na hodinkách, kterých se daná záležitost netýká. Technicky to totiž možné samozřejmě je – vždyť v minulosti Apple několikrát update jen pro určitý model zařízení vydal. Ale kdo ví, třeba se v následujících hodinách ukáže, že je v iOS 18.6.1 a watchOS 11.6.1 i nějaké ty bezpečnostní opravy.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.