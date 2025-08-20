iOS 26 přináší do aplikace Připomínky chytré třídění úkolů

Aplikace Připomínky patří mezi systémové nástroje, které v iOS 26 dostávají významná vylepšení. Apple se tentokrát zaměřil na efektivnější organizaci úkolů a přináší novinku, která dokáže zásadně změnit způsob, jak s aplikací pracujete. Funkce s názvem Auto-Categorize totiž umožňuje, aby se úkoly v seznamu automaticky rozdělily do logických sekcí bez nutnosti manuálního nastavování.
Automatické třídění pomocí Apple Intelligence
Organizace úkolů bývá často slabinou většiny aplikací pro produktivitu. Některé aplikace nabízejí tolik funkcí, že uživatele spíše zahlcují, a naopak berou čas, který by mohl být věnován skutečnému plnění úkolů. Apple se v iOS 26 vydal jinou cestou a rozhodl se práci s Připomínkami maximálně zjednodušit.
Díky integraci Apple Intelligence se v každém seznamu připomínek objevuje nové tlačítko Auto-Categorize. Po jeho stisknutí dojde k automatickému roztřídění všech úkolů do relevantních sekcí, aniž by se měnil jejich obsah. Funkce pracuje s již existující možností vytváření sekcí, ale eliminuje nutnost, abyste vše nastavovali sami.
To znamená, že seznam plný neuspořádaných položek se rázem promění v přehlednou strukturu, kde mají úkoly své logické místo. Pokud budete chtít, můžete si sekce dál upravit, nebo zůstat u rozdělení, které vytvoří umělá inteligence.
Praktické využití v každodenním životě
Při testování nové funkce se ukázalo, že Apple Intelligence dokáže vytvořit velmi užitečné kategorie, například Práce, Domov, Zdraví, Finance, Údržba domácnosti, Cestování či Volný čas. Úkoly se automaticky zařadily do správných oblastí a seznam se tak stal daleko přehlednějším. Tam, kde dříve panoval chaos, se nyní dá rychle zorientovat a úkoly začít plnit bez zbytečného hledání.
Do vydání iOS 26 většina uživatelů využívala především chytré seznamy Dnes nebo Naplánované. Ostatní seznamy se často stávaly nepřehlednou sbírkou úkolů, které nebyly seřazeny. Nová možnost třídění ale přináší zásadní změnu – i běžné seznamy získávají větší užitek a lákají k častějšímu používání.
Apple tak v iOS 26 jasně ukazuje, že umělá inteligence nemá jen generovat texty nebo obrázky, ale může také prakticky zjednodušovat každodenní práci. Funkce Auto-Categorize v Připomínkách je toho důkazem a může se stát klíčovým nástrojem pro všechny, kdo chtějí mít úkoly skutečně pod kontrolou.