Back to School slevy srazily na MP.cz ceny (nejen) Apple produktů!

Komerční sdělení: Prázdniny jsou sice u konce, přesto však není důvod smutnit. To proto, že v rámci akce Zpátky do školy nebo chcete-li Back to School si můžete nyní návrat do standardního režimu zpříjemnit koupí elektroniky či příslušenství k ní v super slevách. Takové nyní nabízí i Mobil Pohotovost s tím, že do slevy se dostalo i mnoho Apple produktů. Zlevnily jak iPhony či iPady nebo Macy, tak i Apple Watch nebo AirPods. Ať už vám tedy nestačí váš stávající telefon, potřebujete do školy nový Mac nebo si zkrátka jen chcete užít kvalitní hudbu či sledovat přes Apple Watch vaše zdraví nebo sportovní aktivity, vše lze nyní získat ve slevách a návrat (nejen) do školních lavic si tak zpříjemnit.
Slevy v rámci Back to School naleznete na Mobil Pohotovosti zde