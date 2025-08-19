Zavřít reklamu

Apple vydá co nevidět další aktualizaci pro iOS 18!

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple připravuje další menší aktualizaci iOS 18. Uvádí to alespoň anonymní leaker na platformě X, který se ovšem v minulosti ukázal jako spolehlivý zdroj. Podle něj byla zaznamenána existence iOS 18.6.2 s buildem 22G100, i když připouští, že nakonec může jít jen o revidovanou verzi iOS 18.6.1. Podobná situace nastala už loni. Tehdy se očekávalo vydání iOS 17.5.2, ale Apple nakonec místo toho uvolnil upravenou verzi 17.5.1 pro iPad 10. Společnost tak občas mění číslování i plánované varianty ještě těsně před vydáním.

Minulý týden Apple vydal iOS 18.6.1 a watchOS 11.6.1, které opět povolily funkci měření okysličení krve na modelech Apple Watch Series 9, Series 10 a Ultra 2 prodávaných v USA. Nově se však výpočty přesunuly na spárovaný iPhone, což umožnilo obejít patentové spory. Není jasné, zda nadcházející aktualizace přinese další úpravy právě této funkce, nebo půjde především o opravné balíčky a bezpečnostní záplaty. Apple běžně vydává minoritní aktualizace v případech, kdy objeví kritické chyby, které vyžadují rychlou nápravu. Oficiální oznámení zatím neproběhlo, ale vzhledem k tomu, že update má již konkrétní build číslo, jeho vydání se pravděpodobně blíží. Pokud se potvrdí trend z minulých let, může se iOS 18.6.2 (nebo nová 18.6.1) objevit ještě během srpna.

Zdroj
Diskuze

