T-Mobile zvýhodňuje nabídku pro mladé a přidává Netflix na půl roku jako dárek

T-Mobile připravil před začátkem nového školního roku speciální akční nabídku pro všechny mladé do 26 let. Oblíbený tarif NextU neomezeně si mohou od 18. srpna do 30. září pořídit za zvýhodněnou akční cenu 495 Kč (tedy se slevou 210 Kč, z původních 705 Kč), která jim zůstane 2 roky. K tomu dostanou jako dárek půlroční předplatné Netflixu. V rámci tarifu na ně pak čekají i neomezená data a Security balíček. Operátor reaguje na rostoucí spotřebu dat a oblibu Netflixu mezi mladými zákazníky. T-Mobile informoval o novince skrze tiskovou zprávu.
Tarif NextU neomezeně cílí na všechny mladé do 26 let. Nabízí jim surfování s neomezenými daty s rychlostí 20 Mb/s (prvních 15 GB bez limitu), samozřejmostí je i neomezené volání a SMS. Na bezstarostné brouzdání po sítích pak dohlíží služba Security, která chrání před podvodnými stránkami a krádeží přihlašovacích údajů. „Dostatek dat je pro naše mladé zákazníky klíčový, tím spíš se startem nového školního roku. Kritickým bodem, kdy roste spotřeba dat, je přechod na novou školu. Rozhodli jsme se proto oblíbený tarif zlevnit a zároveň ho pro mladé tak trochu ‚vytunit‘ – věřím, že předplatné Netflixu jim zpříjemní začátek školy,“ říká Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile. Nabídka platí při uzavření nové smlouvy nebo při přechodu z předplacené karty od dnešního dne do 30. září. Speciální bonus přináší předplatné služby Netflix Basic na půl roku zdarma. Více informací o nabídce zde.