T-Mobile má jako první operátor v Česku vlastní AI. Magenta AI je zdarma pro všechny

T-Mobile dnes jako první z tuzemských operátorů představuje vlastní umělou inteligenci, kterou zdarma zpřístupňuje všem svým zákazníkům. Novinka nese název Magenta AI a najdete ji přímo v mobilní aplikaci Můj T-Mobile, kde se objevila jako nová ikonka v hlavním menu.

Magenta AI vznikla ve spolupráci s pokročilým AI vyhledávačem Perplexity a má sloužit jako plnohodnotný asistent pro každodenní potřeby. Zvládá odpovídat na dotazy, pomůže s vyhledáváním informací, poradí s nastavením služeb, najde tipy na výlety, odjezdy MHD nebo třeba doporučí recepty na večeři.

Podle T-Mobilu jde o první krok do světa AI pro běžné uživatele, přičemž další rozvoj Magenta AI je už teď v plánu– a to nejen v oblasti jazyka, ale i grafiky a zvuku. Do budoucna se navíc počítá s nasazením pokročilejších jazykových modelů.

Magenta AI je dostupná už nyní v nejnovější verzi aplikace a zatím běží v pilotním režimu. Pokud se zeptáte na něco týkajícího se služeb operátora, odpověď za vás zpracuje chytrý směrovací systém, který vás přesměruje buď na stávajícího T-Bota, rovnou k chatu s operátorem nebo do konkrétní části aplikace.

T-Mobile zároveň slibuje, že současný T-Bot se v budoucnu promění ve skutečného AI asistenta, čímž by se výrazně zlepšila celková zákaznická zkušenost. Aplikace Můj T-Mobile navíc prochází dalšími úpravami, aby byla přístupnější i pro uživatele s hendikepem, v souladu s novou evropskou legislativou.

Více informací najdete na oficiální stránce T-Mobilu: www.t-mobile.cz/magenta-ai.