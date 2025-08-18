Megavýprodej na Cubenest.cz – slevy až 60% na téměř vše

Komerční sdělení: Léto pomalu končí a je tu jedinečná šance dovybavit svoji jablečnou výbavu praktickým příslušenstvím za bezkonkurenční ceny! Česká značka Cubenest, která se specializuje na prémiové doplňky pro Apple zařízení, spouští MEGAVÝPRODEJ, ve kterém můžete ušetřit až 60 %. Ve slevě najdete téměř všechny produkty.
Největší zájem bezpochyby vzbuzují MagSafe nabíječky, mezi kterými najdete nejprodávanější skládací MagSafe nabíječku 3v1 v šedé barvě za pouhých 1 099 Kč nebo variantu 2v1 za 999 Kč, které využijete jak už doma nebo na cestách. V nabídce nechybí ani klasický MagSafe stojánek 3v1 také za 999 Kč, případně model s odnímatelným pukem pro Apple Watch za skvělých 699 Kč. Na cesty se také bude hodit MagSafe powerbanka za 499 Kč, aby vám na výletu nedošla šťáva.
Ve slevě nechybí ani řemínky na Apple Watch, které můžete zakoupit od 249 Kč. MagSafe peněženky nakoupíte za 249 Kč a MagSafe kryty na iPhone od 199 Kč. Zlevněna je i kompletně celá řada rozbočovačů a prodlužek PowerCube. MEGAVÝPRODEJ končí v pondělí 25.8.
