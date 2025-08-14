TOP nabídky od Godeal24: Doživotní licence MS Office za 15,29 € a Win 11 Pro za 13,55 €!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Uvažujete o upgrade vaší sady kancelářských aplikací? Ačkoli Office 2024 je nejnovější verzí, pro většinu uživatelů je stále chytřejší volbou Office 2021 Pro. Proč? Protože nabízí všechny nezbytné nástroje MS, které potřebujete – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access a Publisher – za zlomek ceny. Právě teď, během akce Godeal24 MS Office Deals, můžete získat Office 2021 Pro na celý život za neuvěřitelně nízkou cenu 31,55 €. Slevy dosahují až 62 %! Pokud tuto slevu propásnete, budete muset zaplatit plnou cenu 239 €!
Office 2021 Pro je výrazně levnější než Office 2024. Pokud nepotřebujete nejnovější funkce, je to cenově výhodnější volba. I když toužíte po nejnovějších funkcích, nemusíte platit plnou cenu. Godeal24 vám totiž umožňuje upgrade za pouhých 140,99 €, čímž ušetříte 100 €! Poznámka: Office 2019 a novější verze vyžadují Win 10+. Pokud máte starší systém, Office 2016 Pro je stále k dispozici za 15,29 €. Další možnosti, jako je balíček klíčů, vám umožní získat ještě výhodnější nabídku! Tyto zlevněné ceny vyžadují kód SGO62 – nezapomeňte jej zadat před dokončením nákupu!
Super ceny na MS Office jsou tu! (Slevový kód „SGO62„)
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 31.55€
- MS Office 2021 Pro – 2 Keys – 59.90€ (only 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 3 Keys – 81.95€ (only 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 5 PCs – 130.25€ (only 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 23.05€
- MS Office 2019 Pro – 2 PCs – 42.75€ (only 21.38€/Key)
- MS Office 2016 Pro – 1 PC – 15.29€
- MS Office 2024 Home and Business – 140.99€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 59.99€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 32.99€
Windows za bezkonkurenční ceny! (Slevový kód “ SGO50„)
- Win 11 Pro – 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro – 2 Keys – 25.22€ (only 12.61€/Key)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 36.00€ (only 12.00€/Key)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 53.75€ (only 10.75€/Key)
- Win 11 Home – 1 PC – 13.25€
- Win 11 Home – 2 Keys – 24.75€ (only 12.38€/Key)
- Win 10 Pro – 1 PC – 8.65€
- Win 10 Pro – 2 Keys – 14.86€ (only 7.43€/Key)
- Win 10 Home – 1 PC – 8.61€
- Win Server 2025 Standard – 31.50€
- Win Server 2022 Standard – 26.19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 14.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€
Balíčky Windows a Office za vynikající ceny pro vás! (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 42.29€
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle – 34.54€
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 41.99€
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 34.24€
- Visio Pro 2021 -1 PC – 22.97€
- Project Pro 2021- 1 PC – 25.70€
Množstevní slevy!
- Win 10 Pro – 50 Keys – 325€ (only 6.5€/Key)
- Win 10 Home – 50 Keys – 299.50€ (only 5.99€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (only 25€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (only 24€/Key)
- MS Office 2019 Pro – 50 Keys – 950€ (only 19€/Key)
- MS Office 2019 Pro – 100 Keys – 1800€ (only 18€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- IObit Driver Booster 12 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 23.99€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
Jak využít slevový kód
1. Přidejte produkt do nákupního košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Proceed To Checkout“!
2. V tomto kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.
Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.
Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!
Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com
