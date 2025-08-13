JBL Tour One M3 SmartTX dorazila na český a slovenský trh. Nabízí špičkový zvuk a unikátní transmitter s displejem

Komerční sdělení: Až doposud si fanoušci prémiových sluchátek JBL Tour One M3 mohli na českém a slovenském trhu pořídit pouze klasickou variantu bez transmittera. To se ale právě mění – JBL totiž oficiálně uvedlo do prodeje verzi JBL Tour One M3 SmartTX, která posouvá možnosti poslechu o pořádný kus dál.
Základem zůstává skvělý Hi-Res Bluetooth® zvuk doplněný o JBL Spatial 360 a True Adaptive Noise Cancelling 2.0, který se dokonale přizpůsobí prostředí. Novinkou je ale SmartTX transmitter s integrovaným displejem, díky němuž můžete sluchátka ovládat i bez připojení k telefonu.
Transmitter navíc funguje jako univerzální Bluetooth® audio vysílač, takže k němu snadno připojíte i zařízení bez Bluetooth – třeba palubní zábavní systémy v letadle. Díky technologii Auracast pak zvládne nejen streamování zvuku z nejrůznějších zařízení, ale také příjem veřejných oznámení například na letištích, v posilovnách nebo muzeích, případně sdílení zvuku s dalšími kompatibilními zařízeními.
JBL Tour One M3 SmartTX tak osloví především náročné posluchače, kteří chtějí kombinaci špičkové kvality zvuku, pokročilého potlačení hluku a maximální univerzálnosti připojení – ať už jsou doma, na cestách nebo v práci.
