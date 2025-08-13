Elon Musk vyhrožuje Applu soudy! Co mu vadí tentokrát?

Elon Musk se opět pustil do Applu a tentokrát mu dokonce pohrozil právními kroky. Podle miliardáře má totiž cupertinská společnost v App Storu upřednostňovat ChatGPT od OpenAI před jeho vlastním AI asistentem Grok, což má být jasným porušením antimonopolních pravidel. „Apple se chová způsobem, který znemožňuje jakékoli jiné AI aplikaci než OpenAI dostat se na první místo v App Storu, což je jednoznačné porušení antimonopolních zákonů. xAI podnikne okamžité právní kroky, uvedl Musk na sociální síti X, kterou rovněž vlastní.
Konkrétní důkazy pro svá tvrzení ale Musk nepředložil a naopak se okamžitě ozvala řada uživatelů X s připomínkou, že ještě letos v lednu se na první příčku App Storu dostal čínský chatbot DeepSeek – tedy dlouho po oznámení spolupráce Applu a OpenAI, která umožnila Siri přeposílat složitější dotazy právě ChatGPT. Musk navíc Applu vyčetl, že v sekci „Musíte mít“ nefiguruje ani jeho Grok, ani sociální síť X. V žebříčku bezplatných aplikací se přitom ChatGPT drží na samotném vrcholu, zatímco Grok je aktuálně šestý. Pro srovnání – Google Gemini se nachází až na 57. místě.
Na Muskovy výroky si nenechal ujít příležitost zareagovat šéf OpenAI Sam Altman. Ten na X označil jeho obvinění za „pozoruhodná“, zejména s ohledem na časté spekulace o tom, že Musk sám manipuluje algoritmy své sociální sítě ve prospěch vlastních firem.
Celá kauza přichází v době, kdy Apple čelí silnému tlaku ze strany regulátorů i konkurence. V dubnu americký soud rozhodl, že firma porušila soudní nařízení o otevření App Storu větší konkurenci, a dokonce ji postoupil k vyšetření pro trestní pohrdání soudem v návaznosti na spor s tvůrci Fortnite ze studia Epic Games. Ve stejném měsíci pak Evropská unie udělila Applu půlmiliardovou pokutu (500 milionů eur) za porušení zákona o digitálních trzích, když vývojářům znemožňoval odkazovat uživatele na levnější nabídky mimo App Store. Apple se proti rozhodnutí odvolává.