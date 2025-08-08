Muži se vydávali za agenty FBI, ukradli díky tomu stovky iPhonů

Pětice mužů z oblasti San Francisco Bay Area čelí federálním obviněním kvůli odvážné loupeži, která se odehrála v oregonském městě Portland. Pachatelé se při akci maskovali jako agenti FBI – včetně použití falešných zbraní, neprůstřelných vest a bund s podvrženým logem federálního úřadu. Jejich cílem byla firma zabývající se přepravou elektroniky, především iPhonů.
Federální státní zastupitelství oznámilo příslušnou žalobu 5. srpna. Obviněnými jsou Cankun He, Hailong Ma, Robert Maynard, Yuxiang Wei a Jordan Cantie. Podle vyšetřovatelů jde o organizovanou skupinu, která si jako cíl vybrala podnik zaměřený na přeposílání zásilek s elektronikou – zejména s produkty značky Apple.
Klíčový incident se odehrál 14. dubna tohoto roku. Podle obžaloby dorazili Maynard a Cantie na parkoviště společnosti ve vozidle s červenými a modrými výstražnými světly, čímž vzbudili dojem, že se jedná o oficiální policejní zásah. Měli na sobě neprůstřelné vesty a oděv s falešnou identifikací FBI. Cantie údajně vytáhl zbraň a spolu s Maynardem spoutali přítomné zaměstnance plastovými stahovacími páskami. Poté, co jim vyhrožovali, ukradli přibližně 200 iPhonů a pět bezpečnostních kamer.
Fotogalerie
Dvojice Ma a Wei zůstala během akce v blízkosti a zjišťovala logistickou podporu. Pátý obžalovaný, Cankun He, měl sehrát klíčovou roli v plánování celého útoku. Po dokončení loupeže se skupina vrátila zpět do Kalifornie, kde se podle vyšetřovatelů setkala s dalšími osobami, kterým odcizené přístroje předala. Vyšetřování navíc ukázalo, že pachatelé plánovali další podobný útok zaměřený opět na zásilku iPhonů.
Čtyři z pěti obviněných byli zatčeni již dříve v průběhu roku a od té doby zůstávají ve vazbě. Pouze Jordan Cantie je stále na útěku a úřady po něm aktivně pátrají. Kromě samotného odcizení hodnotné elektroniky čelí obvinění také žalobě za spiknutí, vydávání se za federální agenty, únos a ozbrojené přepadení. Pokud budou usvědčeni, hrozí jim mnohaleté tresty odnětí svobody.