Kam zmizí ukradený iPhone? Do Číny a nyní přesně víme kam

Ztráta či krádež iPhone může potkat kohokoliv, kdykoliv a kdekoliv, přičemž díky síti Najít existuje poměrně velká šance, že se vám podaří získat zpět. Pokud se tak však nestane, věděli jste, že vaše ztracené zařízení s největší pravděpodobností skončí až v Číně a té konkrétně ve výškové budově jménem Feiyang Times v technologické čtvrti Huaqiangbei? Právě ta si vysloužila přezdívku „budova se ztracenými iPhony“ na Apple fórech. A podle podrobného šetření Financial Times je hlavním uzlem globální sítě, která obchoduje s kradenými iPhony z celého světa.

Zdroje Financial Times sahající pravděpodobně přímo do Číny vylíčily mimo jiné i typický scénář, kdy vám například někdo v Londýně ukradne iPhone 15 Pro. O pár dní později ho sledujete přes funkci Najít a zjišťujete, že se přes Londýn dostal do Hongkongu a nakonec zakotvil právě v Huaqiangbei. Přesně to se stalo britskému technologickému podnikateli Samu Amranimu, který byl šokován, jak rychle a systematicky celý přesun proběhl.

To však stále není to nejzajímavější a do jisté míry i nejšílenější. Čínské tržiště v Huaqiangbei se totiž specializuje nejen na prodej použitých iPhonů, ale hlavně na obchod s jejich náhradními díly. iPhony, které nelze odemknout, například kvůli iCloudu, přeci jen mají stále vysokou hodnotu, protože lze zpeněžit alespoň jejich jednotlivé součástky. Ve čtvrtém patře Feiyang Times se tak prodávají stovky zařízení denně a to jak v odemčeném, tak i uzamčeném stavu. Ačkoliv část z nich pochází z legitimních výkupů, obchodníci v rozhovoru přiznávají, že zámkem uzamčené telefony mají na trhu svoje „standardní“ ceny.

Zásadní roli v celém řetězci hraje Hongkong, který je jako volný přístav ideální pro překupníky. Ti se tu totiž nemusí zaobírat dovozními cly, což zde umožňuje zcela volný tok zboží. Například na adrese 1 Hung To Road se otevřeně inzerují telefony s poznámkou „iCloud locked“, což je běžný eufemismus pro odcizené zařízení. A co je na celé síti nejděsivější? Mnoho majitelů ztracených telefonů dostává po aktivaci režimu Ztraceno zprávy z Číny, často s prosbou či výhrůžkami, aby zařízení odstranili z Najít iPhone. To totiž dramaticky zvyšuje cenu zařízení na černém trhu. Noví majitelé ukradených iPhonů tedy mají v tomto směru skutečně kachní žaludky. Z Hongkongu pak míří ukradené či ztracené iPhony přímo do Číny, na Blízký východ nebo do dalších částí Asie.

Ztráta iPhonu už tedy dávno není jen o jednom smolném incidentu. Je často součástí obřího a dobře organizovaného byznysu, který dokáže během pár dní přesunout telefon z kapesního zloděje na londýnském kole až do srdce čínského trhu s elektronikou.