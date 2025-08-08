Zavřít reklamu

Apple připravuje největší upgrade fotoaparátu za poslední roky! Pomůže mu v tom hlavní konkurent

iPhone
Jiří Filip
1

Apple se podle nejnovějších informací chystá k jednomu z nejvýznamnějších posunů v oblasti fotoaparátů za poslední roky. Poprvé za dobu existence iPhonu totiž přeruší svou exkluzivní závislost na Sony jakožto dodavateli obrazových senzorů a namísto toho spojí síly se Samsungem. Co je ale ještě zajímavější, nové snímače bude vyrábět v americkém Texasu.

Zpráva přichází jen pár dní po oznámení Applu o masivní investici ve výši 600 miliard dolarů do domácí výroby čipů a dalších komponent. V jejím rámci firma uvedla, že v texaské továrně Samsungu v Austinu vzniká zcela nová technologie výroby čipů, která zatím nebyla nikde jinde na světě nasazena. Tato technologie má být klíčová pro zlepšení výkonu a energetické účinnosti iPhonů.

Podle zdrojů blízkých projektu se jedná o tzv. třívrstvé vrstvené snímače obrazu (stacked image sensors), které umožňují umístit jednotlivé vrstvy senzorů vertikálně nad sebe. Výsledkem je vyšší hustota pixelů, lepší výkon za slabého osvětlení, rychlejší čtení datnižší spotřeba energie. A právě tato pokročilá technologie by se měla objevit v příští generaci iPhonů 18.

Zajímavostí je, že samotné senzory má navrhovat divize Samsung System LSI, zatímco o masovou výrobu se postará Samsung Foundry – tedy stejný partner, se kterým Apple dlouhodobě spolupracuje i na jiných čipech. Vzhledem k tomu, že Apple tradičně začíná s validací komponent a přípravou výroby dlouho před uvedením, produkce v Austinu už údajně pomalu nabíhá.

Tohle všechno zároveň znamená jedno – Sony ztrácí exkluzivní pozici dodavatele fotočipů pro iPhony, kterou drželo dlouhá léta. Jeho senzory se vyráběly v Japonsku a do továren Applu putovaly přes TSMC. Výměna dodavatele i přesun výroby do USA tak znamenají nejen větší kontrolu nad klíčovou komponentou, ale i posílení soběstačnosti Applu na domácím trhu.

Pokud se nová technologie osvědčí, lze očekávat, že se z ní v budoucnu stane standard i pro další generace iPhonů – a možná i dalších zařízení z portfolia Applu. Už teď je ale jasné, že iPhone 18 bude v oblasti fotoaparátu velmi pravděpodobně skokem vpřed, jaký jsme tu dlouho neměli.

