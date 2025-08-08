Apple připravuje největší upgrade fotoaparátu za poslední roky! Pomůže mu v tom hlavní konkurent

Apple se podle nejnovějších informací chystá k jednomu z nejvýznamnějších posunů v oblasti fotoaparátů za poslední roky. Poprvé za dobu existence iPhonu totiž přeruší svou exkluzivní závislost na Sony jakožto dodavateli obrazových senzorů a namísto toho spojí síly se Samsungem. Co je ale ještě zajímavější, nové snímače bude vyrábět v americkém Texasu.
Zpráva přichází jen pár dní po oznámení Applu o masivní investici ve výši 600 miliard dolarů do domácí výroby čipů a dalších komponent. V jejím rámci firma uvedla, že v texaské továrně Samsungu v Austinu vzniká zcela nová technologie výroby čipů, která zatím nebyla nikde jinde na světě nasazena. Tato technologie má být klíčová pro zlepšení výkonu a energetické účinnosti iPhonů.
Podle zdrojů blízkých projektu se jedná o tzv. třívrstvé vrstvené snímače obrazu (stacked image sensors), které umožňují umístit jednotlivé vrstvy senzorů vertikálně nad sebe. Výsledkem je vyšší hustota pixelů, lepší výkon za slabého osvětlení, rychlejší čtení dat i nižší spotřeba energie. A právě tato pokročilá technologie by se měla objevit v příští generaci iPhonů 18.
Fotogalerie
Zajímavostí je, že samotné senzory má navrhovat divize Samsung System LSI, zatímco o masovou výrobu se postará Samsung Foundry – tedy stejný partner, se kterým Apple dlouhodobě spolupracuje i na jiných čipech. Vzhledem k tomu, že Apple tradičně začíná s validací komponent a přípravou výroby dlouho před uvedením, produkce v Austinu už údajně pomalu nabíhá.
Tohle všechno zároveň znamená jedno – Sony ztrácí exkluzivní pozici dodavatele fotočipů pro iPhony, kterou drželo dlouhá léta. Jeho senzory se vyráběly v Japonsku a do továren Applu putovaly přes TSMC. Výměna dodavatele i přesun výroby do USA tak znamenají nejen větší kontrolu nad klíčovou komponentou, ale i posílení soběstačnosti Applu na domácím trhu.
Pokud se nová technologie osvědčí, lze očekávat, že se z ní v budoucnu stane standard i pro další generace iPhonů – a možná i dalších zařízení z portfolia Applu. Už teď je ale jasné, že iPhone 18 bude v oblasti fotoaparátu velmi pravděpodobně skokem vpřed, jaký jsme tu dlouho neměli.
dobrej clanek z chat gpt