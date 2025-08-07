iPhone 17 Pro zdraží, ale konečně nabídne vyšší úložiště v základu

Jednou z tradičních otázek, která se vznáší ve vzduchu před každou premiérou nového iPhonu, je cena. A jak se zdá, po letech stagnující ceny (tedy alespoň v USA, zatímco ve zbytku světa se cena měnila dle kurzu tamní měny k dolaru) se letos cena jablečných telefonů zvedne. Konkrétně by měly nové iPhony 17 podle nejnovějších spekulací podražit o 50 dolarů, tedy asi 1490 Kč s DPH. Jenže jak už Apple několikrát ukázal, umí svá cenová rozhodnutí zabalit do líbivého balíčku, aby výsledek nakonec nevypadal tak zle, jak by se na první pohled mohlo zdát. A právě to by mohl být i případ letošního iPhonu 17 Pro.
Zdroje z čínské sítě Weibo totiž tvrdí, že Apple zvažuje zdvojnásobení základního úložiště u iPhonu 17 Pro ze 128 na 256 GB, čímž by se vyrovnal Pro Max verzi. V praxi by to znamenalo, že ačkoliv telefon oficiálně podraží o zmíněných 50 dolarů, ve srovnání s aktuálním iPhonem 16 Pro se 256GB úložištěm by byl o stejnou částku levnější. A vzhledem k tomu, že Apple už delší dobu nabízí 256GB úložiště jako základní jen u nejdražší varianty, šlo by o poměrně zásadní posun, který by mohl výrazně zatraktivnit „běžný“ Pro model.
Zároveň by tím Apple pomohl s celkovým zjednodušením nabídky. V současnosti totiž iPhone 16, 16 Plus a 16 Pro startují se 128 GB, zatímco Pro Max už má v základu 256 GB. Pokud by Apple skutečně šel cestou zdražení, základní model by nově startoval na 849 dolarech místo současných 799, v Čechách pak na zhruba 25490 Kč, zatímco Pro Max by mohl jít až na 1 249 dolarů, respektive 37490 Kč.
Apple se podle dřívějších zpráv The Wall Street Journal skutečně chystá zdražit letošní generaci iPhonů, přičemž ale údajně nechce zdražení vysvětlovat jen rostoucími náklady nebo tarify. Místo toho má jít o přirozený výsledek nových funkcí, designových změn a vyšší přidané hodnoty. A právě nárůst základního úložiště může být jednou z těch změn, které by zákazníci mohli přijmout s pochopením – nebo možná i s nadšením.