ChatGPT GPT‑5 oficiálně: Rychlejší odpovědi, méně chyb a hlubší uvažování umělé inteligence je tu!

OpenAI před malou chvílí oficiálně představilo svůj nejnovější model umělé inteligence GPT‑5, který se okamžitě stává výchozím mozkem ChatGPT pro všechny přihlášené uživatele. Podle společnosti jde o zatím nejchytřejší, nejrychlejší a nejpřesnější model, který sjednocuje všechny dosavadní pokroky ve schopnostech jako je pokročilé uvažování, řešení problémů, práce s kontextem nebo matematická analýza.
Na rozdíl od předchozích generací OpenAI tentokrát nevypustilo jen jeden univerzální model, ale celý systém složený z několika částí: jeden model odpovídá na běžné otázky, druhý přepíná do hlubšího „myšlení“ pro složitější úkoly a třetí — tzv. router — rozhoduje, který z nich se má použít. Pokud tedy v promptu napíšete například „přemýšlej o tom důkladně“, GPT‑5 automaticky aktivuje „thinking“ mód.
Důraz se klade i na přesnost. Podle interního měření OpenAI odpovědi GPT‑5 obsahují o 45 % méně faktických chybnež předchozí model GPT‑4o. Pokud model aktivně „přemýšlí“, chybovost je dokonce až o 80 % nižší než u GPT‑4.1. Zároveň generuje méně zbytečných slov a zvládá lépe například vizuální úkoly nebo generování kódu.
A co dostupnost? GPT‑5 je už nyní výchozím modelem v ChatGPT, takže pokud jste přihlášeni, automaticky používáte právě jeho. Bezplatní uživatelé získají přístup k verzi GPT‑5 Mini, zatímco placené tarify Pro, Plus nebo Teammohou využít plnohodnotnou variantu s vyšším limitem a volitelným režimem hlubokého uvažování.
OpenAI zároveň potvrdilo, že GPT‑5 Pro, tedy ještě výkonnější verze s rozšířeným uvažováním, dorazí brzy pro firmy, školy i týmy. Pokud se tedy spoléháte na AI třeba při programování, analýze dat nebo při psaní článků, máte se rozhodně na co těšit.