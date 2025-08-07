Epic Games rozdává zdarma dvě parádní hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra 112 Operator spolu s Road Redemption.. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
112 Operator
112 Operator je hra, která vás na první pohled možná ničím neoslní, ale jakmile ji spustíte, rychle zjistíte, jak návyková a intenzivní umí být. Vžít se do role dispečera tísňové linky totiž znamená neustálý tlak, rychlá rozhodnutí a spoustu zodpovědnosti. Každý telefonát může znamenat život nebo smrt, a hra vás nutí uvažovat racionálně i pod tlakem emocí.
Ovládáte nejen hovory, ale také koordinační práci složek jako policie, hasiči a záchranka, přičemž vaše rozhodnutí mají okamžitý dopad na dění ve městě. Velkým tahákem je i to, že můžete hrát na základě reálných map a lokací, což zážitek posouvá o úroveň výš. Systém postupného zvyšování obtížnosti je navíc perfektně vybalancovaný – žádná situace není stejná a každý zásah má svá specifika.
Napětí ve hře graduje s každou minutou, a když přijde větší katastrofa, máte co dělat, abyste vůbec udrželi vše pod kontrolou. Přes svůj jednoduchý koncept je 112 Operator překvapivě hluboký a realistický simulátor, který vás udrží u monitoru déle, než byste čekali. Až se příště někdo zeptá, co je to dokonalý mix stresu, strategie a empatie, ukažte mu právě tuhle hru.
Road Redemption
Road Redemption je přesně ten typ hry, který vám už po pár minutách zařídí adrenalin až za ušima a pocit, že se vracíte do éry arkádového šílenství. Navazuje na legendární Road Rash, ale přináší ho v moderním kabátu plném výbuchů, násilí a neskutečné jízdy na hraně. V této hře totiž nezáleží jen na tom, jak dobře umíte řídit, ale hlavně jak tvrdě umíte mlátit ostatní jezdce.
Každý závod je boj o přežití, ve kterém nestačí být rychlý – musíte být nemilosrdní. Hráče potěší i rozmanité zbraně a taktiky, které během jízdy využijete – od páčidel přes brokovnice až po bomby. Nechybí ani RPG prvky, kdy vylepšujete svou postavu a motorku, což dodává celé hře větší hloubku.
Navíc díky procedurálně generovaným tratím se nikdy nedostanete do stejné situace dvakrát a kooperativní multiplayer z ní dělá ideální akční jízdu s přáteli. Hra má svérázný vizuál, který ale dokonale sedí k jejímu brutálnímu tempu a černému humoru. Ať už ji zapnete na deset minut nebo na celý večer, vždy vás pohltí chaosem, který vás bude bavit víc, než by mělo být legální. Pokud milujete nekorektní akci, Road Redemption je ultimátní motorkářský masakr, kterému jen těžko odoláte.