Apple vydal aktualizaci pro svou MagSafe nabíječky

Společnost Apple včera v tichosti uvolnila nejnovější aktualizaci firmwaru pro své MagSafe nabíječky, určené pro iPhony 12 a novější a nejnovější modely bezdrátových sluchátek AirPods.
Nová verze firmwaru nese označení 2A168 (v aplikaci Nastavení se zobrazuje jako verze 148), a nahrazuje tak předchozí 2A146 z loňského roku (v Nastavení pod číslem 136). Jakékoliv poznámky k aktualizaci nicméně Apple nevydal a my tak můžeme jen hádat, co přesně firmware přináší, potažmo zda vůbec něco.
MagSafe nabíječku v aktuální podobě Apple představil v září 2024 spolu s řadou iPhone 16. Novinka umožňuje nabíjet nejnovější modely iPhonů až výkonem 25 W. U starších iPhonů 12 až 15 zůstává výkon omezený na 15 W. Apple zároveň kompletně nahradil starší MagSafe modely a nyní prodává už pouze verzi z roku 2024.
Stejně jako u jiných příslušenství od Applu probíhají aktualizace firmwaru na pozadí a bez oficiálních poznámek k vydání. Není tedy jasné, jaké konkrétní změny nebo opravy nová verze přináší. Pro spuštění aktualizace neexistuje přímý postup – MagSafe nabíječku je potřeba mít připojenou k napájení a zároveň ji používat s kompatibilním zařízením Apple. Verzi firmwaru lze zkontrolovat v Nastavení iPhonu poté, co se nabíječka k telefonu připojí a následně se objeví v sekci Obecné.