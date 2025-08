3 zásadní věci, ve kterých se bude iPhone 17 Pro Max lišit od iPhone 17 Pro

Pokud se chystáte letos na upgrade iPhonu a přemýšlíte nad tím, zda sáhnout po iPhonu 17 Pro, nebo si raději připlatit za iPhone 17 Pro Max, je dobré vědět, že Apple podle nejnovějších úniků chystá několik zásadních rozdílů mezi oběma modely. Zatímco většina výbavy bude shodná, největší a nejdražší model by měl nabídnout hned tři klíčové výhody, které mohou být pro mnoho uživatelů rozhodující.

1. Větší displej pro náročné

Základní rozdíl je samozřejmě v úhlopříčce displeje. Zatímco iPhone 17 Pro si má zachovat 6,3“, Pro Max dostane opět 6,9“. Je však třeba jedním dechem dodat, že Apple údajně chystá zásadní zúžení rámečků kolem displeje, což by se mohlo ve výsledku podepsat na tom, že se těla telefonů celkově zmenší. A to ve výsledku znamená, že nyní mohutný iPhone Pro Max by se mohl stát opět o něco příjemnějším do ruky a tedy vhodnějším pro více uživatelů. Větší displej totiž znamená pohodlnější čtení i prohlížení webu a díky jemnému rozlišení a ProMotion technologii se dá očekávat naprosto špičkový vizuální zážitek.

2. Delší výdrž díky masivnější baterii

Druhou zásadní výhodou by měla být delší výdrž na jedno nabití. Podle uniklých informací bude iPhone 17 Pro Max zhruba o 5 % tlustší, což Applu umožní nasadit baterii s kapacitou přes 5 000 mAh. To je pro uživatele, kteří tráví na telefonu celý den, obrovská výhoda. U menšího iPhonu 17 Pro se sice také dočkáme solidní výdrže, ale Max tradičně nabídne možnost zapomenout na nabíječku i při intenzivním používání.

3. Menší Dynamic Island – i když s otazníkem

Třetím lákadlem má být menší Dynamic Island. To znamená, že přední strana telefonu působí ještě čistěji a obrazovka nabízí větší pocit „bezrámečkového“ displeje. Je ale fér dodat, že tahle informace zatím není stoprocentně potvrzená a některé zdroje ji zpochybňují, popřípadě přisuzují toto vylepšení i menším modelům Pro. Pokud by se ale potvrdila, půjde o další plus pro všechny, kteří chtějí mít na displeji co nejméně rušivých prvků.

Zbytek výbavy bude shodný

Ve všem ostatním se iPhone 17 Pro a Pro Max budou prakticky shodovat. Počítejte tedy s A19 Pro čipem, 12 GB RAM, novým 24Mpx selfie fotoaparátem, vylepšenou 48Mpx teleobjektivovou kamerou s až 8× optickým zoomem, elegantním hliníkovým rámem a novou měděnou barevnou variantou. Oba telefony by Apple měl představit už za šest týdnů, takže na oficiální potvrzení už nebudeme čekat dlouho.

Pokud vám tedy jde o co největší displej v poměru k tělu, co nejdelší výdrž baterie a potenciálně menší Dynamic Island, měl by pro vás být iPhone 17 Pro Max jako stvořený. Pro všechny ostatní bude menší Pro verze nabízet téměř shodný zážitek v kompaktnějším balení.