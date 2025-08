Sázka na iPhone 16e se Applu vyplatila!

Apple letos sází na nový přístup k levnějším iPhonům. A jak se zdá, první výsledky jsou pozitivní. Podle dat analytiků z Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tvořil iPhone 16e v posledním čtvrtletí 11 % prodejů iPhonů v USA. To je více než dvojnásobek oproti podílu, který měl ve stejném období v roce 2024 starší iPhone SE. Model 16e se začal prodávat v únoru jako náhrada za SE a během jediného čtvrtletí citelně snížil podíl starších modelů, a to z 28 % na 15 %. Apple tak zřejmě našel cestu, jak udržet cenově dostupný iPhone v nabídce, aniž by musel spoléhat na výprodej starých generací. Přesto je třeba poznamenat, že téměř 9 z 10 zákazníků zvolilo jiný model než 16e.

Fotogalerie PanzerGlass iPhone 16e 22 PanzerGlass iPhone 16e 21 PanzerGlass iPhone 16e 20 PanzerGlass iPhone 16e 19 PanzerGlass iPhone 16e 18 iPhone 16e LsA 36 iPhone 16e LsA 35 iPhone 16e LsA 34 iPhone 16e LsA 33 iPhone 16e LsA 55 iPhone 16e LsA 60 iPhone 16e LsA 59 Vstoupit do galerie

Zásadní rozdíl oproti dřívějšímu iPhonu SE je nejen v ceně (16e je totiž dražší), ale také v tom, že přináší méně funkcí než základní iPhone 16. Pro mnohé tak může být spíše volbou z nutnosti než skutečně atraktivní alternativou. Celkově zůstává v USA nejžádanější řada iPhone 16, která ve čtvrtletí obsadila 74 % trhu (oproti 66 % pro iPhone 15 v minulém roce). Každý model nové řady si meziročně polepšil, s výjimkou iPhonu 16 Plus. Právě ten by podle spekulací mohl Apple koncem roku nahradit zcela novým modelem iPhone 17 Air.

Přesun uživatelů na novější zařízení pomáhá Applu i technicky, neboť umožňuje rychlejší zavádění funkcí jako Apple Intelligence, které vyžadují moderní čipy a vyšší výkon. Přestože iPhone 16e rozšířil nabídku směrem dolů, hlavním tahounem zůstávají dražší modely Pro a Pro Max. Nabízejí lepší displeje, kvalitnější konstrukci a pokročilejší fotoaparáty, což většina zákazníků stále preferuje. iPhone 16e je tak ideální pro ty, kdo chtějí aktuální software, ale obejdou se bez pokročilých funkcí. Z pohledu celkových tržeb Applu ale zatím příliš významný není. Do budoucna se očekává iPhone 17e, možná už začátkem roku 2026.