Produkty Philips Hue lze nyní na Alze sehnat v parádních slevách

Komerční sdělení: Baví vás chytrá domácnost? Pak pro vás máme super zprávu. Minimálně z hlediska osvětlení ji totiž můžete nyní vybavit za super ceny díky slevám, které si nyní připravila Alza na produkty Philips Hue. A že je o co stát. Slevy jsou totiž mnohdy v řádu vyšších stovek korun či v lepším případě tisíců.

Do slev padla jak interiérová, tak i exteriérová světla a to samozřejmě včetně žárovek. Super je navíc to, že nemusíte spoléhat jen na klasickou slevovou akci, ale u mnoha produktů je dokonce nastavena nejnižší cena na trhu v rámci kampaně Slevy pro AlzaPlus+. Jak už tedy asi tušíte, abyste se ke slevám dostali, je třeba se stát předplatitelem AlzaPlus+, což však ve výsledku není nic složitého či nevýhodného, ba právě naopak. Pokud jste tedy fanoušky Smart Home řešení, je nyní ideální chvíle k rozšíření vaší výbavy.

Kompletní nabídku produktů Philips Hue na Alze naleznete zde