Nejlepší vlasový doplněk pro fanoušky Applu? Čip M1 Pro jako sponka za pár korun

Co dělat se starým čipem, který už dávno neslouží svému původnímu účelu? V Číně mají jasno – promění ho ve vlasový doplněk. Důkazem může být první profi čip rodiny Apple Silicon M1 Pro, který ještě nedávno poháněl špičkové MacBooky, a který nyní zdobí vlasy jako originální sponka. Ačkoliv se může zdát, že jde jen o bizarní výstřelek, trend upcyklace staré elektroniky do podoby módních doplňků nabírá v posledních letech na síle a to i mimo DIY komunitu.

Za celým nápadem stojí uživatel čínské platformy Goofish, známý jako YuuKi_AnS, který čip jednoduše přilepil na plastovou sponku a nabídl ji k prodeji za 90 jüanů (cca 270 Kč). O propracovanosti designu si můžete udělat obrázek sami skrze snímek níže, nicméně nutno dodat, že jde spíš o recesi než o skutečně nositelný módní kousek. I přesto si ale sponky získaly pozornost nejen kvůli své bizarnosti, ale i kvůli původu čipu. Vždyť M1 Pro byl svého času symbolem revoluce v oblasti výkonu a efektivity u Maců.

Zajímavostí je, že YuuKi_AnS není v Apple komunitě žádným neznámým jménem. V minulosti se totiž osvědčil jako poměrně přesný leaker detailů týkajících se Apple Silicon. Ať už tedy sponku vytvořil pro zábavu nebo jako formu tiché pocty prvnímu „velkému“ čipu od Applu, nelze mu upřít kreativitu. A kdo ví, zda tímto počinem neodstartoval nový trend. Vzhledem k tomu, že o módu z e-odpadu už v minulosti zavadily i značky jako Schiaparelli na pařížském Fashion Weeku, možná se podobných kousků brzy dočkáme i ve vyšší cenové kategorii.