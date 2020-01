Nejdražší fashion obaly na iPhone: rozum nechte stát stranou

Na světě existuje neskutečné množství lidí, kteří neuvažují racionálně a zamilovali se do módy. Právě pro ty zde jsou značky z takzvaného high fashion, které představují módní domy, jenž definují módu. To, co přináší každoročně ve svých kolekcích značky jako je Gucci, LV, Dolce a Gabbana, Prada, Bottega Veneta a desítky dalších, definuje módu pro následující období. My se dnes podíváme jaké obaly na iPhone máme možnost od těchto značek zakoupit a kolik za ně jsou někteří lidé ochotni utratit. Existují samozřejmě i výrazně dražší obaly, ovšem ty jsou většinou tvořeny drahými kovy a kameny a nejedná se o fashion doplňky, ale spíše klenoty vyráběné ve velmi limitovaných edicích nebo mnohdy pouze v podobě jednoho kusu.

Louis Vuitton eye-trunk

Louis Vuitton je jednoznačným synonymem luxusu ve světě módy a v podstatě pokud vynecháme Hérmes a Chanel, také jednou z nejdražších a zároveň světoznámých značek. Jeho obal na iPhone je v podobě legendárního kufru od LV, který zdobí kování, pravá kůže. Součástí je také popruh pro nošení na krku, aby obal, za který dáte to stejné, co za samotný telefon, patřičně vynikl. Obal je k dispozici ve světlé a tmavé variantě s klasickým potiskem Canvas, který zná každý, kdo se alespoň trošku orientuje ve světě módy. Za tento módní doplněk chránící váš iPhone dáte neuvěřitelných 900€.

Fendi FF Motif

Obal z módního domu Fendi připomíná více než obal na telefon dámskou kabelku. Celý obal je také jako miniaturní kabelka na večer myšlen a kromě telefonu do něj dáte také doklady, platební karty a nějaké další drobnosti. Celý obal je vyroben z telecí kůže a zdobí jej mimo klasického monogramu Fendi také přezka přes rameno, tak abyste jej mohli nosit jako skutečnou kabelku. Za tento fashion kousek dáte 650€, což je vzhledem k cenám kabelek od této značky poměrně příznivá cena. Na druohu stranu, stále je to více obal, než kabelka.

Dolce Gabbana Crystal

Pouzdro z černé telecí kůže, je samo o sobě zajímavé efektem, který připomíná kůži ještěrky. Aby toho nebylo málo, vyzdobila jej dvojice Dolce a Gabbana zlatými květy a krystaly. Obal si bohužel na nových iPhonech příliš neužijete a o tom, že jejho cena skutečně vysoká svědčí také fakt, že tento obal určený pro iPhone 6 je stále ještě možné zakoupit a to za cenu 625€. Obal je k dispozici v různých variantách a barvách.

Gucci iPhone purse

Alessandro Michele vytvořil pro Gucci kolekci, která je protkána romantickým a zároveň éterickým vyobrazením, díky němuž tuto kolekci rozpoznáte na první pohled. Jedná se o spojení klasického stylu Gucci a moderního přístupu k designu. Obal je opět kombinací obalu na iPhone a kabelky. Kromě kreditních karet a dokladů, máte k dispozici také dostatek prostoru na menší diář nebo kosmetické zrcátko. Obal je stejně jako v případě Fendi vybaven přezkou přes rameno, díky čemuž jej můžete nosit jako klasickou dámskou kabelku. Cena za tuto módní vychyátávku je 580€.

Bottega Veneta woven-effect

Italská značka Bottega Veneta se nechává inspirovat tradičním a poměrně surovým zpracováním materiálů. V tomto případě získal obal tkaný efekt a je vyroben kompletně z kůže. Ruční zpracování a výroba přímo v Itálii pak společně s jednou z nejluxusnějších značek světa znamenají cenovku 430€. Jedná se o rozhodně zjaímavý kousek, který nabízí ikonické zpracování kůze, kterým tato značka proslula.