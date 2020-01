Nejdražší fashion obaly na AirPods: deset tisíc za obal na sluchátka není problém

Samotné AirPods s bezdrátovým nabíjením prodává Apple za částku 229€. Pokud však milujete módu a nemáte hluboko do kapsy, není problém tuto cenu několikanásobně zvýšit jen tím, do jakého obalu sluchátka vložíte. Zapomeneme nyní na obaly z dílen různých zlatníků, kteří se předhání v tom, kolik diamantů se vejde na centimetr čtvereční obalu, ale podíváme se do světa high fashion.

Dolce & Gabbana logo print

Pojďme začít nejlevnějším modelem ze světa módy. Ten představuje dvojice návrhářů Dolce a Gabbana. Jejich obal na AirPods je vyroben jak jinak než z pravé kůže a nabízí využití všech funkcí AirPods bez toho, aniž byste museli obal sundávat. To se vám sice může zdát jako naprostá samozřejmost, ale jak za moment zjistíte, svět módy není často o praktičnosti. Obal rozhodně nevypadá špatně a jedná se o jeden z mála, který je skutečně minimalistický a umožňuje jak bezdrátové nabíjení, tak přístup k Lightning konektoru a samotným sluchátkám bez toho, aniž byste museli cokoli sundávat. Cena za obal je lidových 165€.

Fotogalerie DG obal na airpods Dolce Gabbana obal na airpods Airpods obal docle gabbana Dolce and Gabbana airpods obal +2 Fotek Dolce a Gabbana obal na airpods Vstoupit do galerie

Ophidia GG AirPods case

Svůj obal na AirPods přináší také jedna z nejslavnějších módních značek světa Gucci. Pochází z kolekce Ophidia, do které patří také řada obalů na iPhone nebo krytů na kreditní karty a tak dále. Obal je tvořen typickým materiálem GG Supreme, který je pro Gucci naprosto legendární. Bohužel praktičnost v případě tohoto obalu příliš nehledejte. Jedná se totiž skutečně o módní doplněk a tak ke sluchátkům přistupujete po odepnutí cvočku. Nabíjení v obalu bohužel také není možné a obal celý vypadá spíše jak přívěšek na klíče než obal na sluchátka. Za obal na AirPods od Gucciho zaplatíte 190€. Na Farfetch a dalších fashion serverech ještě stále seženete také limitovanou edici tohto obalu s typickým potiskem Flora, který si bere inspiraci z Gucci Garden. Za tento obal však zaplatíte již 235€.

Fotogalerie Obal Gucci Gucci airpods obal Gucci AirPods obal na sluchatka Obal Gucci na AirPods Vstoupit do galerie

MIU MIU matelassé chain

Ani dceřiná společnost světoznámé Prady se nenechala zahanbit a na trh uvedla vlastní řešení obalu pro sluchátka od Applu. Miu Miu je upřímně řečeno tím nejhezčím, co z obalů na AirPods v rámci high fashion najdete. Jedná se o kožený obal s detailním prošíváním, který – jak již název napovídá – zdobí řetízek na nošení kolem krku. Samozřjemě jej můžete také nechat volně viset z kapes. Obal je k dispozici v množství barev a je určen převážně pro dámy. Řetízek je odnímatelný a horní část obalu je na magnet. Nechybí ani výřez na Lightning konektor, abyste obal nemuseli sundávat. Za tento povedený kousek si však Miu Miu účtuje již celkem značných 281€.

Fotogalerie Miu miu obal na sluchatka miu miu obal Airpods obal miu miu Miu Miu chain obal na airpods +3 Fotek Obal na airpods miu miu Miu Miu Airpods obal Vstoupit do galerie

PRADA iPhone AirPods holder

Samotná Prada přináší na trh zajímavou kombinaci obalu na AirPods a držáku na iPhone. I když se to může zdát lidem z Evropy poměrně směšné řešení, které není příliš praktické, je potřeba připomenout, že se Prada v posledních letech soustředí zejména na asijský trh. Pokud jste pak viděli, co mají na sobě Asiaté při cestách po Evropě, pochopíte, že právě kombinace držáku na iPhone a obalu na AirPods se může snadno proměnit v obrovský hit. Obal na AirPods je tvořen látkovou kapsičkou, zatím co silikonové popruhy pevně drží telefon. To vše je připevněno popruhem okolo vašeho krku. Pokud při svých cestách používáte AirPods a iPhone, pak se může jednat o zjaímavou kombinaci. Nášivka Prada pak značí, že cena za tento kousek je poměrně vysoká, konkrétně se jedná o 320€.

Fotogalerie Prada obal na airpods Prada Airpods obal obal na airpods prada Prada obal na sluchatka Vstoupit do galerie

Bottega Veneta AirPods Case

Stoprocentní telecí kůže, ruční zpracování, kovová přezka a odjímatelný popruh. To vše s výřezem na Lightning port a s možností nabíjet AirPods také na bezdrátové nabíječce. Pokud vám to nepřipadá jako důvod k tomu, aby tento obal stál více než dvoje AirPods, pak přidejte značku Bottega Veneta a máte cenu 430€.