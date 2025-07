Epic Games rozdává zdarma dvě super hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Keylocker spolu s Pilgrims.. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.

Keylocker

Keylocker je přesně ten typ hry, který si získá vaši pozornost už po prvních minutách – a to nejen díky své netradiční pixelartové stylizaci, ale především originálním cyberpunkovým světem, kde je hudba zakázána a vy jste rebel, který se ji rozhodl znovu rozezvučet. Hrajete za Leny, drsnou vokalistku, která se postaví systému pomocí rytmických tahových soubojů, ve kterých hudba není jen kulisou, ale doslova vaší zbraní. A právě tahle kombinace – taktické RPG souboje, muzikální mechaniky a ostrý retro feeling – dělá z Keylocker jednu z nejoriginálnějších indie her letošního roku. Pokud vám v žilách koluje láska k JRPG a cyberpunkovým příběhům se silnou protivládní linkou, bude tohle přesně vaše krevní skupina.

Hru můžete stáhnout zde

Pilgrims

Pilgrims je malý velký zážitek, který vás vtáhne do pohádkového světa plného absurdního humoru, roztomilé grafiky a naprosto nenucené hravosti. Hra od českého studia Amanita Design stojí na jednoduchém principu – sbíráte předměty, potkáváte postavy a zkoušíte různé kombinace, jak se posunout dál. Jenže právě v tom je ta krása. Každý váš krok může mít jiný výsledek, hra vás nijak netrestá a naopak vás povzbuzuje k experimentování a opakování s novými postupy. Celé je to navíc zabalené do nádherně ručně kresleného kabátku a doprovázené lehce praštěnou, ale v jádru hřejivou atmosférou. Jestli hledáte nenáročnou, ale naprosto okouzlující jednohubku, která vám zvedne náladu, Pilgrims je sázka na jistotu.

Hru můžete stáhnout zde