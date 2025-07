Rozjeďte léto naplno s reproduktory Sony! Teď jsou na DATARTu za skvělé ceny

Komerční sdělení: Léto bez hudby? Ani náhodou. Ať už míříte k vodě, na chalupu nebo plánujete večerní posezení s přáteli, kvalitní přenosný zvuk je základ. A právě reproduktory Sony ULT, které jsou teď k dostání za zvýhodněné ceny, vás překvapí nejen výkonem, ale i výdrží a odolností.

Model ULT Field 3 je ideální parťák na cesty. Lehký, skladný a odolný, takže ho můžete hodit do batohu a vyrazit klidně do přírody. Na jedno nabití zvládne hrát celý den, a pokud si potrpíte na výrazné basy, stačí stisknout tlačítko ULT a přidat zvuku pořádný říz. Voda ani prach mu nevadí a díky odnímatelnému popruhu přes rameno ho snadno vezmete všude s sebou.

Pokud ale hledáte něco většího pro letní party, sáhněte po ULT Field 5. Tenhle reproduktor je jako stvořený pro akce s přáteli. Výrazné hluboké basy ozvučí i větší prostor, 360° světelné efekty se automaticky přizpůsobí hudbě a díky USB výstupu zvládne dobít i váš telefon. K dispozici je navíc hned v několika barevných variantách.

Sleva je už započítána do cen, takže není potřeba zadávat žádný kód – stačí si jen přijít vybrat. Akce běží od 8. července do 31. srpna 2025 nebo do vyprodání zásob, a to exkluzivně na prodejnách.

Reproduktory Sony ve slevě na DATARTu naleznete zde